Els furts són cosa de dos, o tres

Es necessiten tots els dits de les dues mans per enumerar els diferents mètodes que fan servir els lladres per robar dins les botigues. Els autors aprofiten qualsevol ocasió per endur-se els objectes que venen els establiments, agafar els diners de la caixa o fins i tot robar als clients. I no sempre ho fan sols, sinó que sovint actuen en grups de dues o tres persones en què cadascú té una funció. El 29% dels furts d’aquest any a Barcelona han passat dins de comerços -on n’hi ha hagut uns 26.000 del gener a l’agost-. Els casos han augmentat, com també els que s’han produït al transport públic. Com que la policia no patrulla per dins de les botigues, els Mossos d’Esquadra fan xerrades als propietaris i dependents perquè sàpiguen com actuen els lladres i intentin evitar més furts.

Una quarantena de botiguers de l’eix de Fabra i Puig de Barcelona miren amb atenció un exemple del furt amb pantalla. Les imatges d’una càmera de videovigilància mostren com un home se situa entre el dependent i la dona que roba perquè el comerciant no ho vegi: “Jo sospitaria perquè fa molta estona que miren el mateix prestatge”, explica el sergent dels Mossos Abel Gimeno, que és el cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de Nou Barris. Un altre vídeo ensenya un furt amb entreteniment, en què una dona demana un article que és al magatzem i aprofita que la dependenta hi va per robar-li el moneder. La lladre espera que torni la botiguera mentre posa la cartera robada dins la seva bossa.

Un tipus de furt que deixa perplexos els comerciants consisteix a amagar l’article i intentar que no es detecti a la caixa. Un home es posa una cuixa de pernil serrà sota el jersei; tot i l’embalum, no desperta cap alerta quan passa per caixa. Les imatges que es mostren als botiguers també exemplifiquen els furts amb faldilla llarga i amb faldilla de doble fons. La finalitat és fer servir aquesta peça de roba per amagar -a sota de la faldilla o dins seu- tots els articles que es puguin. Per actuar amb aquest mètode es necessiten tres persones: la que roba, la que fa de pantalla i la que vigila prop del dependent perquè, si sospita alguna cosa, li faci una pregunta per despistar-lo.

“Els establiments que posen més traves als lladres tenen menys furts”, avisa Gimeno, que aconsella als comerciants no situar els articles de més valor a l’entrada de les botigues i instal·lar un codi numèric per poder obrir la caixa registradora. Els lladres també actuen amb altres mètodes més coneguts, com una bossa amb forro d’alumini per evitar que es dispari l’alarma de l’arc de seguretat. Tampoc tenen miraments: els vídeos que els Mossos ensenyen certifiquen que, mentre el dependent no ho veu, poden buidar literalment un prestatge -per exemple, ple de texans-. Quan una clienta va amb un carro de compra o un cotxet, on sovint deixen la bossa, els lladres ho aprofiten per robar-li el moneder.

Un grup de WhatsApp útil

A part de les imatges, la policia porta mostres d’imants que utilitzen els lladres per anul·lar l’alarma que acostumen a tenir les peces de roba. Però Gimeno recorda als botiguers que no només han d’estar alerta dels furts dins els comerços, sinó també de les estafes -que no els enganyin amb els bitllets quan donen el canvi en efectiu- o els robatoris amb força (quan els establiments estan tancats).

Els Mossos, que han fet sis xerrades a Nou Barris per donar consells als botiguers, destaquen una particularitat d’aquest districte. Gimeno explica que hi ha un grup de WhatsApp en què participa la policia i vuit representants dels eixos comercials (que arriben a uns 600 botiguers). El grup serveix per compartir ràpidament la informació que poden tenir els establiments, tot i que el sergent insisteix a utilitzar el 112 en cas d’emergència i avisar els Mossos en cas de sospita.