El futur gran pulmó verd dels Tres Turons de Barcelona es decidirà per concurs

El parc dels Tres Turons és en realitat la suma de tres parcs –el del Carmel, el del Turó de la Rovira i el de la Creueta del Coll– que Barcelona vol convertir en el futur gran pulmó verd de la ciutat. Per consolidar aquest espai com una gran àrea natural al bell mig de Barcelona, l'Ajuntament convocarà un concurs de projectes que seran el punt de partida per acabar definint l'avantprojecte de transformació en consens amb els veïns.

El punt de partida dels projectes serà el planejament del 2010, i l'objectiu del govern municipal és donar una mirada "única" a tota l'àrea de 123 hectàrees que sumen els Tres Turons. L'àmbit del concurs són 83 hectàrees i identifica tres sectors diferents: la definició de l'estructura bàsica de camins i anelles a l'entorn dels turons, la millora de la continuïtat de les vores del parc i l'ordenació dels entorns de les pedreres de Can Baró.

Un jurat format per membres municipals, experts externs i representants veïnals triarà els tres millors equips al març. Els seleccionats tindran quatre mesos i mig per redactar els avantprojectes, que seran la base sobre la qual s'acabarà consensuant el projecte definitiu amb els veïns, segons l'Ajuntament.

L'objectiu és aconseguir el que el pla del 2010 no ha aconseguit fins ara, que és fer del parc dels Tres Turons un espai consolidat de referència, ben connectat amb l'entorn immediat i amb el conjunt de la ciutat. El concurs inclou l'àrea qualificada com a parcs i jardins i els vials associats, i puntualment també els sòls destinats al reallotjament dels veïns de Can Baró. En canvi, queden fora del concurs els tres parcs ja consolidats avui, que són el Parc Güell, el Parc de la Creueta del Coll i el Guinardó Històric.