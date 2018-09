La renda garantida arribarà a desnonats i víctimes de violència masclista

Un any després del desplegament de la llei de la renda garantida de ciutadania (RGC), el reglament que ha de permetre la seva implementació total comença a avançar. La llei de la RGC ja preveia que s’havia de fer aquest document, però el departament de Treball, Afers Socials i Famílies sempre ha argumentat que l’aplicació de l’article 155 -amb la conseqüent falta d’un Govern- ha impedit que fins aquest estiu no s’hagin fet els primers passos per elaborar-lo. Ara la comissió de govern de la RGC, que fa seguiment de la prestació, ha arribat a un principi d’acord sobre el contingut del reglament. Segons va informar ahir el departament, la comissió -formada per la Generalitat, les entitats socials i els sindicats- ha decidit incorporar les persones desnonades, les víctimes de la violència masclista i altres col·lectius vulnerables que, només amb la llei, havien quedat exclosos de la renda garantida.

El primer punt de l’acord permet que les famílies nombroses puguin rebre el complement de la RGC encara que tinguin contractes de feina a temps parcial. Això serà possible sempre que les famílies no superin el nivell d’ingressos fixat i compleixin la resta de requisits. Si és així, rebran el complement fins a arribar al topall de la renda garantida. Un altre punt és que els beneficiaris que trobin una feina temporal puguin tornar a rebre la prestació -si es queden de nou a l’atur- sense haver de fer els tràmits des de zero.

El tercer i últim punt és la incorporació de col·lectius exclosos, com les persones desnonades i les dones que pateixen la violència masclista. En aquest cas, encara que les persones hagin sigut acollides en un altre domicili no es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar que els ha acollit, de manera que podran ser beneficiàries igualment de la RGC. La comissió de govern continuarà treballant en el reglament, que es preveu que entri en vigor a principis de l’any vinent.