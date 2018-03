Una nova gelada de matinada afecta fruiters florits entre el Segrià i la Noguera

La caiguda del termòmetre s'acarnissa novament amb els fruiters florits entre el Segrià i la Noguera. Segons el president del sindicat Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), Pere Roqué, les temperatures van baixar a partir de dos quarts d'una de la nit i, en alguns municipis de Lleida, es va arribar als 3,5 sota zero.

La gelada de la passada matinada ha impactat en zones del nord del Segrià i el sud de la Noguera, però d'acord amb la informació de Nogué, aquesta vegada també ha arribat a "zones més fondes del Segrià". Els pagesos acumulen ja prop de 72 hores de vetlla per intentar combatre les conseqüències de la baixada de temperatures durant la nit. Engegar el reg per aspersió per agilitzar l'aparició de gel damunt les flors o distribuir cremadors per les finques per tal de fer pujar el termòmetre són algunes de les tècniques que han posat en pràctica.

Roqué, però, assegura que encara és d'hora per avaluar els danys i que caldrà esperar un parell de dies per veure la magnitud de l'afectació a les flors. Les principals plantacions perjudicades han sigut els fruiters de pinyol del Segrià i la Noguera, que ja estan al 100% florits, com el presseguer, la nectarina o el paraguaià. El fred crema les flors obertes en la seva totalitat i això afecta considerablement el creixement de la fruita, que pot acabar danyada i, per tant, esdevenir no comerciable. Per la seva banda, la fruita de llavor, com la pera o la poma, només està a un 25% de la floració i ha aconseguit escapar de la gelada.