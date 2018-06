El fiscal general carrega contra Sánchez per dir que el govern espanyol es personarà en judicis per violacions

La fiscalia general de l’Estat, controlada encara per Julián Sánchez Melgar, a l’espera que la candidata del govern de Pedro Sánchez, María José Segarra, passi el control parlamentari i prengui possessió, ha carregat aquest dilluns contra les declaracions de la portaveu de l’executiu, Isabel Celaá, en les quals va afirmar que estudiarien que els serveis jurídics de l’Estat es personessin en defensa de les víctimes en els casos d’agressions sexuals.

En una nota feta pública aquest dilluns, la fiscalia assegura que la “defensa i la tutela de les víctimes està garantida per la intervenció del ministeri fiscal en tots els procediments que hi ha denúncia, per mandat constitucional”.

La fiscalia afegeix que “aquesta ha sigut i continuarà sent la posició i pràctica” del ministeri públic en tots els procediments, i “molt singularment” en aquells que tenen relació amb delictes sexuals.

Melgar obre així un front amb l’actual executiu, que està a punt de destituir-lo per una qüestió formal, i és que la fiscalia ja actua en aquests casos, i les declaracions de Celaá van generar malestar entre els fiscals.