El risc genètic de patir TDAH ja es manifesta en l'estructura del cervell durant la infància

El risc genètic de patir Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) ja es manifesta en l'estructura del cervell durant la infància. Un estudi d'ISGlobal, impulsat per La Caixa, avalua 1.139 nens i nenes de 10 anys. Els participants amb variants genètiques relacionades amb major risc de TDAH presentaven un volum més petit del nucli caudat, una de les estructures que integren el cervell. En el cas dels nois, però no en el de les noies, es va identificar que aquestes diferències morfològiques podrien explicar part de l'associació entre risc genètic de patir TDAH i problemes d'atenció. El TDAH és més prevalent entre els nois que entre les noies, però no se saben els motius.

Els investigadors també van observar que els nens i nenes amb variants genètiques relacionades amb la intel·ligència o el número d'anys d'escolarització tendien a presentar un volum total del cervell més gran. Els trastorns que es van avaluar van ser el TDAH, l'autisme, esquizofrènia, trastorn bipolar i depressió major. Només el primer va mostrar associacions significatives amb el volum d'alguna regió cerebral.