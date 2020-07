Els habitants de Guissona (la Segarra) es miren aquests dies les notícies amb especial atenció. Temen que en qualsevol moment la consellera de Salut, Alba Vergés, pugui aparèixer al menjador de casa seva a través de la televisió per anunciar-los que també ells hauran d'estar confinats. "A veure, aquí no s'ha parat mai de treballar, perquè hi ha l'Àrea de Guissona, i és normal que hi hagi casos... A més ara la gent semblava més relaxada...", explica preocupada la Berna des del carrer Major d'aquest poble d'uns 7.120 habitants. "Es veu més por entre la gent –valora–. Un ja no sap què creure. Divendres de la setmana passada la consellera va dir que no confinaria el Segrià i el dia següent el va confinar", adverteix.

Les dades conclouen que en dues setmanes, des de la revetlla, s'han detectat 26 casos només a Guissona i 41 en tota la comarca que podrien estar relacionats amb el poble, ja que a l'Àrea de Guissona hi treballen, de manera directa o indirecta, unes 4.300 persones. A més, molts d'aquests treballadors tenen contacte amb diferents escorxadors, un dels escenaris preferits pel coronavirus, ja que estan poc ventilats i a baixa temperatura. Conscient del risc de contagi, el 5 de juny l'Ajuntament de Guissona va contractat tres nois –el Sergi, la Cristina i l'Adrià– perquè vagin recordant a tothom que es trobin pel carrer que cal portar la mascareta, i ben posada.

"Noi, també t'has de tapar el nas amb la mascareta", diu el Sergi a un marrec que empaita una pilota pel mig del carrer. Ells no se la treuen en cap moment. Ni tan sols se la toquen amb les mans per ajustar-se-la millor com fem els que encara no ens hi hem acostumat. "La gent ens pregunta si ens confinaran a nosaltres també", explica l'Adrià. "És que potser demà ens aixequem al matí i ens diuen que estem confinats", diu el Sergi. I la Cristina, amb la lliçó ben apresa, afegeix: "I nosaltres els responem que si es posen bé la mascareta, és més difícil que ens confinin". Malgrat tot, pel poble la majoria de persones fan bondat i porten mascareta, amb l'excepció de la parròquia de les terrasses de bars i restaurants que, com a qualsevol altre poble o ciutat, tenen immunitat.

Entre els veïns hi ha la sospita que el departament de Salut pugui fer l'anunci del confinament aquest divendres, tal com va passar la setmana passada a la comarca del Segrià. Alguns, de broma, diuen: "Divendres és el millor dia per anar a passar el cap de setmana a la platja".