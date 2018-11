El germà de l'agressor de Jordi Borràs: "Ens vam criar amb les arts marcials"

David Racaj, germà de l'agent de Policia Nacional investigat per l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs, ha explicat en una entrevista la revista 'Dragonz Magazine' que tots dos es van "criar amb les arts marcials". Així ho recull avui 'La Directa', que remarca que aquesta afirmació entra en contradicció amb el que va declarar l'acusat, que va negar tenir coneixements d'arts marcials. Segons detalla l'advocada Carla Vall, que dirigeix l'acusació particular de Borràs, quan ella va interrogar el policia en seu judicial ell va defensar que només havia fet una formació d'autodefensa bàsica per a policies i va dir que no tenia nocions d'arts marcials. "Des d'un primer moment vaig declarar que la persona que em va atacar sabia pegar", ha assegurat el mateix Borràs a través de Twitter després que transcendís l'entrevista feta al germà de l'agressor. Vall, al seu torn, ha assegurat que faran servir l'àudio destapat per 'La Directa' com a prova.

Des d’un primer moment vaig declarar que la persona que em va atacar sabia pegar. Avui @La_Directa ha destapat la caixa dels trons. https://t.co/nNAgZ6hFEx — Jordi Borràs (@jordiborras) 22 de novembre de 2018

El germà del policia concedeix l'entrevista –que es va enregistrar el passat mes d'abril– com a campió d'Europa d'arts marcials de contacte i explica, durant la conversa, que té en marxa –conjuntament amb el seu germà– un projecte per construir un internat per a joves on s'ensenyin arts marcials. És en aquest punt de la conversa que es refereix a l'investigat i assegura que és "un alt càrrec de la seguretat" –tot i que comença a pronunciar la paraula 'policia' i a mitja frase la corregeix– i que "li ha anat molt bé gràcies a la disciplina que ha adquirit amb les arts marcials". "El meu germà i jo ens hem criat amb la mateixa idea de les arts marcials", afegeix.

"L’agent va ser interrogat per si tenia coneixements d'arts marcials, no només pel nombre de cops que va arribar a llançar contra el fotoperiodista, sinó perquè els cops semblaven d'una persona que sabés pegar i això explicaria les lesions més greus que presenta la víctima. Alguns dels testimonis van dir que colpejava de manera reiterada i que semblava que pogués tenir nocions d'algun tipus de tècnica", explica l'advocada a 'La Directa', que diu que, tot i això, ell va negar reiterades vegades tenir nocions d'arts marcials.