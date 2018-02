Els germans Roca cuinaran el sopar benèfic posterior als Oscars

Els germans Roca han rebut l'encàrrec de preparar el sopar posterior als Oscars de la Fundació d'Elton John. Des de fa un quart de segle, aquesta organització recull fons per la lluita contra la SIDA en el que es coneix com a 'after party' dels Oscars. L'esdeveniment que impulsa el cantant anglès és una de les propostes que hi ha a Los Angeles després de la cerimònia de l'Acadèmia del Cinema. De fet, es troba entre les tres més importants.

L'any passat van recollir set milions de dòlars per a la investigació i aquest any esperen créixer. El fet de que hi hagi gent de diferents cultures, estils i gustos culinaris ha fet que el menú que han preparat sigui adaptable i modificable. Joan Roca ha explicat que començaran amb un "plat ben nostre" com és un canaló amb "una recepta de la mare". El nombre d'assistents al sopar dels germans Roca s'espera que sigui de més d'un miler. El britànic Gordon Ramsay va ser el xef de la passada edició. Per a Joan Roca, haver de cuinar per a un miler de personalitats del món del cinema és "un repte que ens agrada".

El Celler de Can Roca es posarà als fogons per a les estrelles de Hollywood. Els gironins han estat els escollits per preparar el menú del sopar de la Fundació Elton John del proper 4 de març. L'encàrrec ha arribat als germans del tercer millor restaurant del món a través de la Fundació BBVA i la branca americana del banc, BBVA Compass.

Amanida de formatges catalans

La proposta gastronòmica gravitarà sobre "plats de tradició familiar i sabors del Mediterrani". De fet, el primer que provaran els convidats és un canaló "amb recepta de la mare", segons ha revelat el xef. Després hi haurà un consomé a baixa temperatura de verdures i vieires.



De segon, els assistents podran triar entre un llobarro al Chardonnay amb nyoquis d'avellana, tòfona i llimona o un filet cuinat al vi negre amb coca de verdures. Abans de les postres, Roca ha preparat una amanida de formatge que podria ser d'origen català. El clàssic 'cromatisme taronja' del Celler de Can Roca serà el final dolç i refrescant de la vetllada.



La magnitud de l'encàrrec i la distància des del restaurant de Girona farà que comptin amb l'ajuda de cuiners locals. A més, l'estrella del sopar seran els productes de la zona de Califòrnia. La idea és donar vàries alternatives al miler de comensals. "Hem de tenir en compte que hi ha un públic heterogeni i hem de donar moltes alternatives", explica Roca.