Sense gimnàs per culpa d'un narcopís

El gimnàs social Sant Pau del barri del Raval fa sis mesos que té precintades part de les seves instal·lacions per culpa d'un narcopís. Les instal·lacions esportives estaven sota un pis ocupat per narcotraficants que es van deixar una aixeta oberta i van inundar el terra durant tres dies. Els bombers van haver de precintar l'edifici per danys estructurals i els usuaris d'aquest gimnàs tan emblemàtic de Ciutat Vella fa sis mesos que s'ha quedat sense sauna, vestidors per a nens i una de les sales polivalents on feien classes.

Els responsables del Sant Pau demanen a l'Ajuntament que comenci les obres de rehabilitació de l'edifici i denuncien que des de l'accident han perdut clientela. Calculen que les pèrdues ja arriben als 30.000 euros. Per denunciar la situació en la qual es troben –ja fa més de sis mesos–, els responsables del Sant Pau han fet la classe de zumba d'avui a les portes de l'edifici Novíssim de l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça de Sant Miquel. Els participants tenien la intenció de fer la classe dins de l'edifici però l'equip de seguretat i la Guàrdia Urbana els ho han impedit i finalment han fet la classe d'aquest matí al carrer.

Segons el portaveu de l'associació Salvem el Sant Pau, Ernest Morera, han fet l'acció per visibilitzar el problema i denunciar que es troben en una "situació molt delicada que podria acabar amb el tancament del Sant Pau".

Des del gimnàs adverteixen que l'acció d'avui "ha estat una prova" i han assegurat que "el joc continua, a partir d'ara això serà més divertit". La seva intenció és fer classe a l'Ajuntament fins que no comencin les obres.

Acord per salvar el gimnàs

El gener del 2017, el districte de Ciutat Vella, el gimnàs i l'Ajuntament van arribar a un acord per intentar salvar les instal·lacions, que corrien el risc de desaparèixer pels deutes que acumulava. Segons l'acord, l'Ajuntament adquiria una finca que limita amb el gimnàs (la del carrer Reina Amàlia, 8) per fer-hi pisos socials. La propietat del gimnàs (que també tenia l'immoble que compra l'Ajuntament) firmava un contracte per quatre anys més per garantir el futur del gimnàs.