Cau a Girona un grup que explotava dones captades a Veneçuela

La Policia Nacional ha desarticulat a Girona una organització criminal presumptament dedicada a explotar dones de nacionalitat veneçolana captades al seu país en situació d'extrema pobresa amb falses promeses de treball a Espanya per guanyar molts diners.

Segons ha informat la policia aquest dijous, en l'operació van ser detingudes, el 15 d'octubre, quatre persones, dos homes i dues dones, i van alliberar quatre dones que estaven sent obligades a prostituir-se i que havien estat portades a Espanya des de Veneçuela fingint ser turistes, després d'alliçonar-les per passar controls policials de l'espai Schengen.

La policia ha explicat que van obrir una investigació al juny amb una trucada anònima al telèfon contra el tràfic d'éssers humans d'una suposada víctima que "va alertar de la situació d'angoixa i desesperació en què estava", però estava tan aterrida que no va deixar cap telèfon de contacte, ni cap adreça per localitzar-la.

Els investigadors van aconseguir situar-la a la província de Girona i, amb l'ajuda de la Fiscalia Especialitzada en Estrangeria, la van localitzar. I, gràcies a la informació que va facilitar, es va poder alliberar i protegir tres dones més.

La banda captava les dones en entorns humils i els prometia guanyar molts diners per enviar-los a les seves famílies, però una vegada a Girona les portaven en una casa en què les obligaven a pernoctar, no les deixaven sortir de l'immoble i els retiraven els diners, a més de reclamar-los un deute desmesurat que havien d'afrontar.

Els explotadors les traslladaven diàriament des del seu lloc de residència al local on eren obligades a prostituir-se, per posteriorment, una vegada finalitzada la jornada de treball, tornar a la casa. Exercien un fort control sobre elles -sense perdre-les de vista ni un sol moment-, i els retiraven gairebé tots els guanys i els deixaven una petita quantitat amb la qual poder contribuir a les despeses d'allotjament.

Segons ha detallat la policia, els van arribar a explicar, per difondre temor, que s'havia produït l'assassinat del germà d'una víctima, a Veneçuela, com a represàlia per haver fugit del control de l'organització.

L'organització investigada manté una part de l'aparell de captació a Veneçuela, en què gestiona un altre negoci dedicat a la prostitució i es dedica a localitzar víctimes i oferir-los la possibilitat de treballar a Espanya, sota la promesa d'una vida millor i de guanyar quantitats importants de diners.

Les investigacions van ser desenvolupades pel grup III de la Ucrif, de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, en col·laboració amb la Ucrif de la Comissaria Provincial de Girona.