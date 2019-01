La UE va plagiar Monsanto en l’aprovació del glifosat, un herbicida possiblement cancerigen

Una investigació del Parlament Europeu ha conclòs que la decisió de la Unió Europea de renovar la llicència del glifosat, un herbicida tòxic comercialitzat per la multinacional Monsanto, es va basar en un informe d'avaluació que plagiava textos de la mateixa empresa. És a dir, els encarregats de calibrar els riscos del producte es van limitar a reproduir els informes dels seus promotors.

El glifosat va ser classificat l'any 2015 com un factor cancerigen probable per l'Organització Mundial de la Salut. El producte està prohibit en alguns països i ha estat objecte de controvèrsies freqüents a causa del seu ús estès en l'agricultura industrial. De fet, Monsanto (comprada l'any passat per Bayer) ha rebut milers de denúncies de persones que acusen aquest producte de provocar-los càncer. Tot i això, la Comissió Europea va renovar l'any 2017 la llicència de l'herbicida, amb el vot a favor d'Espanya.

A l'hora de decidir sobre la renovació de llicència del producte, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària va encarregar un estudi a l'Institut Federal Alemany d'Avaluació de Riscos (BfR), que va concloure que el glifosat era segur. Això no obstant, segons l'estudi publicat avui, l'informe de BfR agafa fragments "copiats i enganxats" d'estudis de la mateixa Monsanto.

L'estudi va ser impulsat per diferents grups de l'Eurocambra, com els socialistes i Els Verds, arran de les suspicàcies respecte a l'aprovació del producte. En l'anàlisi de la carcinogenicitat, adverteix l'estudi, hi falta "independència, objectivitat i transparència". Tal com assenyala el document, aquest plagi "va influenciar les conclusions de les autoritats europees" respecte a la seguretat del glifosat, tot "fent eco" a les pretensions de la indústria".

Precisament, aquesta setmana un tribunal francès ha prohibit la comercialització de l'herbicida Roundup, que conté glifosat, a causa de la falta d'anàlisi sobre la seguretat del producte en la seva aprovació.