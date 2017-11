La UE decideix autoritzar el polèmic herbicida glifosat cinc anys més

El glifosat és l'herbicida més utilitzat a Europa i al món, però el seu ús ha aixecat moltes veus crítiques des que la Organització Mundial de la Salut (OMS) el va qualificar com a "potencialment cancerigen". El permís per utilitzar-lo a la UE expira el 15 de desembre i des de fa mesos els socis europeus intentaven posar-se d'acord sobre si calia renovar la llicència o, tal com defensaven països com França o Itàlia, vetar-ne l'ús.

Després de diverses reunions sense acord que evidencien la divisió europea sobre el glifosat, aquest dilluns el comitè de seguretat alimentària de la UE -format per representants dels estats membres- ha votat a favor de renovar la llicència per 5 anys, tot i que 9 governs hi han votat en contra. Aquesta era la proposta que havia posat sobre la taula la Comissió Europea i que comptava amb l'aval del Parlament Europeu. L'Eurocambra va demanar, però, que es retirés del mercat com a màxim el 2022.

Alguns països havien intentat rebaixar la proposta a 3 anys, però finalment la de 5 anys ha sigut aprovada gràcies al canvi de posició dels països que fins ara havien optat per l'abstenció, especialment Alemanya, que ha decantat la balança a favor del 'sí' aquest dilluns. Espanya ha mantingut el seu vot favorable a allargar l'ús de l'herbicida a Europa.

La UE renovarà la llicència per 5 anys i s'espera que durant aquest període de temps el sector de l'agricultura busqui una substància alternativa que no tingui efectes nocius sobre la salut, tot i que la decisió d'avui es limita a la renovació del permís i no fa referència a cap futura prohibició.

Herbicida amb poques alternatives

Hi ha governs europeus que prefereixen eliminar el glifosat però han votat a favor de la renovació de la llicència perquè no existeixen substàncies al mercat que tinguin la mateixa eficàcia i el mateix preu assequible que el glifosat. Els partits ecologistes reclamen alternatives.