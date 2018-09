Un gos fa companyia durant tota la nit a un avi amb Alzheimer que estava desaparegut a Borriana

Agents de la Policia Local de Borriana, al País Valencià, van localitzar aquest divendres un avi de 75 anys amb Alzheimer que havia desaparegut la tarda de dijous. L'home estava acompanyat d'un gos, que no és seu, que li havia fet companyia durant tota la nit. Després de conèixer els fets, la família de l'home s'ha interessat per l'adopció de l'animal, segons ha informat l'Ajuntament de Borriana.

El gos va estar amb l'avi fins poc abans de les 8 del matí, quan una patrulla de la Policia Local va trobar el desaparegut. L'home presentava signes lleus d'hipotèrmia i desorientació, però va rebre assistència sanitària al mateix lloc. El gos, que havia passat desapercebut els primers minuts després de localitzar l'home desaparegut, es va negar a abandonar l'avi i va insistir a pujar a l'ambulància.

Com que l'animal no pertanyia a l'home, els agents van posar en marxa el protocol habitual per contactar amb les protectores per buscar una acollida per al gos. Tot i això, la família de l'home s'ha posat en contacte amb la Policia Local per interessar-se per l'adopció del gos.

El regidor responsable de la Policia Local de Borriana, Javier Gual, ha expressat "alegria i gratitud" als agents per haver localitzat sa i estalvi l'home que havia desaparegut, "comptant amb una col·laboració improvisada i tan especial com la del gos".