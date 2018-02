Els gossos policies poden ajudar infants amb autisme

La Lucía és una nena de 8 anys, veïna de Sant Andreu de la Barca, que té un trastorn de l’espectre autista (TEA). La Kènia és una gossa, també de 8 anys, de la Unitat Canina de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que està a punt de jubilar-se. Des del novembre les dues s’han fet grans amigues. Com a mínim un parell d’hores a la setmana comparteixen estones de joc i diversió. Per a la Kènia suposa fer una activitat diferent de la quotidiana, per a la Lucía és un estímul i un gran ajut en el seu aprenentatge.

“Pensava que tindria por al gos, però al contrari, s’ho passa genial, tenen molt bona compenetració i li està anant molt bé”, diu Belén Martín, la mare de la Lucía. Deixant-se aconsellar per professionals va tenir molt clar que volia adoptar un gos perquè ajudés la seva filla. “Vaig saber que la Policia Local tenia una unitat canina, em vaig posar en contacte amb ells i tothom m’ha ajudat”. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s’ha implicat molt en aquest projecte, que han anomenat “Lucía”. “Al principi teníem molts dubtes però ara hem vist que els resultats són molt bons”, afirma l’alcalde d’aquest municipi del Baix Llobregat, Enric Llorca, que també exerceix de metge de capçalera al municipi.

Les trobades terapèutiques entre les dues “amigues” es fan sense destorbar l’activitat educativa, extraescolar i mèdica de la Lucía i fora de l’horari laboral dels agents encarregats de la Kènia. “Ens trobem els dimecres, els dissabtes o els diumenges, a vegades venen a casa o venim nosaltres a la comissaria”, afirma la Belén. El temps de la teràpia, els jocs i les activitats que fan “depèn molt de com estiguin les dues”, explica un dels agents voluntaris. De caràcter dòcil, amable, simpàtic i afable la Kènia suporta estoicament totes les festes que li fa la Lucía, però sempre cal estar a l’aguait per no trencar aquesta bona relació, com el dia que es van conèixer. “La Lucía volia pujar-hi a cavall”, recorda amb simpatia la Belén. “És un animal molt tranquil i pacient que no s’espanta ni té conductes brusques i per això el vam triar”, afirma l’inspector en cap de la Policia Local, Jordi Bernat.

En aquests tres mesos de relació, la Lucía “ha après molt de pressa les paraules que li ha de dir a la Kènia perquè li faci cas i tampoc té problemes amb les textures a l’hora de tocar a la gossa”, diu la mare, dues de les principals dificultats que ha d’afrontar en el dia a dia la nena. També “treballem molt la pressió i la força que ha de fer sobre la gossa, fins on pot arribar”, recorda l’agent.

Conscient que a partir d’ara altres famílies amb infants amb TEA poden necessitar aquest servei, i que els tres gossos policia que té la ciutat, -la Kènia, el Troy i el Hook- han de fer les tasques pròpies que tenen assignades, l’alcalde assegura que després de l’èxit inicial, el principal objectiu del projecte és “fomentar l’adopció de gossos d’aquestes característiques perquè s’ha demostrat que és una bona teràpia per a aquests infants”. De fet, els responsables de la Unitat Canina del municipi ja estan formant un altre gos perquè la Lucía el pugui adoptar i pugui viure amb ella i la seva família a casa seva.