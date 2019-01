El govern de Colau diu que l'actuació amb la gossa Sota va ser "defensiva i proporcional"

La mort de la gossa Sota pel tret d'un agent de la Guàrdia Urbana a Barcelona el 18 de desembre continua portant cua. L'oposició ha aprofitat la comissió de seguretat d'aquest dimecres per demanar explicacions al govern de Colau. El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha defensat que els "fets objectius" que es desprenen de la informació obtinguda fins ara evidencien que l'actuació policial va ser "defensiva i proporcional", però ha remarcat que la causa continua oberta i a l'espera del judici. "Si es proven fets diferents en seu judicial, actuarem en conseqüència", ha advertit.

Recasens ha detallat que, tot i que el govern municipal va fer una crida a aportar nous testimonis dels fets, no n'hi ha hagut cap que hagi aportat una visió. Segons ha relatat, els dos agents de la Guàrdia Urbana que van participar en l'operació van intervenir al veure el gos "sol i deambulant" i ha remarcat que el propietari de l'animal està detingut per haver atacat l'agent.

El comissionat de Seguretat ha detallat, davant de les preguntes de l'oposició, que ell mateix va ordenar el dia dels fets obrir un expedient per aclarir què havia passat, cosa que, ha remarcat, es fa sempre que es dispara un tret a la ciutat. Recasens ha lamentat que corrin "versions contradictòries" per les xarxes i ha defensat que no disposen d'imatges de cap de les càmeres de seguretat de la zona –perquè no gravaven el lloc dels fets– i que, fins ara, no han trobat res que contradigui el relat oficial.

El govern municipal, a través de la tinent d'alcalde Janet Sanz, s'ha reunit amb entitats animalistes i amb el Col·legi de Veterinaris per trobar maneres de millorar les actuacions policials amb gossos. El consistori, de fet, ja havia informat que reforçaria la formació dels agents a l'hora de tractar amb animals després de l'incident de la gossa. Els fets van provocar mobilitzacions multitudinàries per demanar "justícia" per a l'animal mort.