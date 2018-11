El govern de Sánchez fa un pas més per enterrar la 'llei Wert'

El ministeri d’Educació de Pedro Sánchez ja té elaborada una proposta de llei que substituirà la polèmica llei Wert, o LOMCE, i frenarà la possibilitat que limiti les competències autonòmiques en matèria lingüística i curricular. Desapareixerien així les amenaces al model d’immersió lingüística tantes vegades qüestionat per PPi Ciutadans.

En el seu apartat sobre el model territorial, la proposta de llei amb data del passat dimecres estableix com a mesura principal “reprendre la distribució de competències entre estat i comunitats autònomes”, de forma que es recuperaria el repartiment d’un 55% de competències estatals i un 45 autonòmiques en el cas de Catalunya, menor en les comunitats sense llengua oficial.

La nova llei suprimeix també la regulació de l’ús de la llengua cooficial contemplada a la llei Wert, que no s’havia arribat mai a aplicar a Catalunya. El text assegura que hi ha “raons d’urgència i oportunitat” per dur a terme l’”eliminació dels aspectes més lesius introduïts” per la LOMCE i crida a “la cooperació per arribar a l’establiment d’estàndars que garanteixin la interconnexió dels suports informàtics”. El text també inclou un canvi de visió en matèria de religió, ja que pretén evitar que aquesta assignatura “es tingui en compte al càlcul de la mitja en processos d’accés a la universitat, beques i d’altres similars”.

Els denominats “itineraris” de tercer i quart d’ESO seran eliminats “assegurant que qualsevol opció a l’educació obligatòria condueix a la mateixa titulació”. A més, la formació professional bàsica anirà acompanyada d’un títul de graduat de l’ESO per l’alumnat que “a judici de l’equip docent, hagi adquirit els objectius i competències corresponents”. També desapareixeran les revàlides a tots els cursos, tot i que ara per ara estan suspeses.

Amb la nova llei, els repetidors tindran plans personalitzats, amb continguts i examens diferents a la resta del grup, una norma innovadora que cada professorat aplicarà com cregui convenient en cada cas. Les víctimes de violència masclista, terrorista i famílies monoparentals, per últim, tindran més punts en l’accés a centres concertats.