El Govern ha acomiadat cinc educadors per "conductes sexuals inadequades" cap a menors des del 2016

Des de l'any 2016, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha acomiadat cinc treballadors de centres socioeducatius, quatre dones i un home, per "conductes sexuals inadequades", segons ha avançat Última Hora i ha reconegut aquest dimecres la consellera Fina Santiago en una roda de premsa. La consellera ha assegurat que en cap dels casos dels quals tenen coneixement hi ha hagut una relació sexual completa.

El primer d'aquests successos va ocórrer l'any 2016, dos més es varen denunciar l'any 2018 i els dos darrers es varen detectar l'any passat. Del total, quatre varen ser protagonitzats per dones i un per un home. Santiago ha assegurat que dos dels casos es varen considerar molt greus i els altres tres eren greus. Entre aquests, explica, n'hi ha un "d'assetjament sexual i un altre d'exhibició amb tocaments".

Aquestes investigacions, ha explicat Santiago, s'inicien normalment perquè "un menor avisa un altre educador" i mentre un instructor investiga els fets es poden prendre mesures cautelars. Abans dels acomiadaments, ha afegit, es va arribar a prescindir d'una de les persones implicades, mentre que altres simplement canviaren de centre.

Tres dels educadors que es varen acomiadar tenien un contracte fix, a un altre no l'hi varen renovar i el darrer no va passar el període de prova. Quatre d'aquests casos es varen notificar a la Fiscalia, tot i que actualment es desconeix en quina situació es troba la investigació, atès que la Conselleria no ha estat citada per personar-se. Només en un cas es va saber que la denúncia –que havia estat interposada per la mateixa menor i la seva família– va quedar arxivada.

Santiago aposta per contractar "persones més adultes"

"No som ingenus, sabem que aquestes coses poden passar", ha afirmat la consellera, i ha defensat l'actuació de la seva conselleria, la qual ha reforçat la coordinació amb els directors del Pinaret, Es Mussol i Son Fusteret arran dels fets, i ha augmentat les hores de formació dels treballadors. Entre les mesures que es prenien fins ara per tal d'evitar aquestes conductes, destaca el fet de demanar els informes penals complets dels candidats i candidates.

Però el que Santiago considera necessari és que "siguin persones més adultes". Com que l'edat no pot ser un requisit, la Conselleria fomenta la formació com a manera d'obtenir punts per aconseguir la feina. És amb aquest objectiu que varen crear juntament amb la UIB el curs especialitzat en Intervenció Socioeducativa en l'Àmbit de la Justícia Juvenil.

"La formació permet fer entendre que cal fer cas als menors quan expliques casos com aquests i com actuar", afegeix Santiago, qui destaca precisament el vincle que s'estableix entre els interns i els educadors com a clau per aconseguir aquesta informació. Una vegada s'ha rebut l'avís, s'inicia el protocol que el Govern va posar en marxa el 2018 –amb la col·laboració de la Fiscalia de Menors, l'Institut de Medicina Legal de les Balears, la UFAM, la Policia Local i professional sanitari, entre altres agents– i que ajuda a detectar els casos i que l'impacte sigui menor.

Tot i això, la consellera insisteix que "tenim un repte social" davant aquesta situació i que "cal veure com afrontam el tema de la sexualitat en relació amb la pornografia i el tràfic de persones". Segons Santiago, aquesta –juntament amb les drogues– "és la que més beneficis genera". Com a prevenció, proposa fer campanyes per "explicar el patiment de les dones i els infants que són explotats" i convida a posar l'atenció en "els homes que necessiten tenir relacions sexuals amb adolescents".