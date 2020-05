El Govern prepara un pla per desconfinar escoles i casals d'estiu

Després que el govern espanyol validés ahir la fase de desconfinament intermèdia plantejada pel Govern per a Barcelona i les regions metropolitanes i que la resta de Catalunya estigui ja aquest dilluns en fase 1, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha de detallat que el Govern plantejarà que els primers territoris que ja van fer el salt a la fase 1 –Camp de Tarragona, Pirineu i Terres de l'Ebre– puguin entrar a la fase 2 el 25 de maig, i que el president Quim Torra ha encarregat al Procicat que aquesta setmana es detalli ja un pla per al desconfinament d'escoles i casals d'estiu, un tema que ara que s'avança en la desescalada es considera prioritari. Budó ha lamentat, però, que el ministeri de Sanitat no hagi acceptat la proposta perquè la subcomarca del Baix Montseny també pogués canviar de fase.

"Tenia tots els requisits per poder passar a la fase 1", ha defensat. Budó també ha recelat del fet que el ministeri encara no s'hagi pronunciat sobre l'ús obligat de la mascareta a l'espai públic, una proposta que el president Quim Torra reiterarà demà en la trobada de presidents. El Govern, ha dit Budó, continua en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma: "No hi podem donar suport perquè manlleva les competències del Govern".

La consellera ha reclamat el retorn de les competències i ha dit que l'estratègia a prendre si l'estat d'alarma s'allarga s'haurà d'anar definint. "Si hem d'estar un mes més amb les competències manllevades, no hi podem donar suport. No té cap sentit que ja se'ns faci gestionar la desescalada i que després haguem d'anar a Madrid a demanar permís", ha dit en referència a l'anunci del president espanyol, Pedro Sánchez, d'allargar un mes l'estat d'alarma.

Pel que fa a la proposta per desconfinar escoles, casals d'estiu, esplais i colònies, la consellera ha detallat d'estar tancada la setmana que ve, tenint en compte la preocupació generada en la comunicat educativa. "Fa dos mesos que els menors estan confinats a casa sense poder anar a l'escola i fer extraescolars i això inquieta molts pares i mares ara que avancem en la desescalada i molts hauran de tornar a treballar", ha assegurat. S'haurà de decidir si és possible o no una reobertura dels centres abans de l'estiu, tot i que això no es preveu fins a la fase dos. "Cal planificar", ha dit Budó.

La consellera ha lamentat que molts treballadors en situació d'ERTO encara no hagi cobrat el que els correspon. "Es un escàndol majúscul", ha criticat, i ha assegurat que seguiran pressionant el govern espanyol perquè faci efectius els pagaments.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, al seu torn, ha exposat que el Procicat ha aprovat mesures per garantir el dret a la manifestació. "La lluita contra el covid-19 no pot anar contra els drets fonamentals", ha exposat. El Govern ha fet una proposta que passarà a Madrid en aquest sentit i també ha planejat que en aquelles zones que ja estan en fase 1 els esportistes puguin sortir dels límits del seu terme municipal quan fan exercici. També proposa que en els municipis de menys de 5.000 habitants es puguin obrir els mercats no sedentaris sense limitació de productes o de parades.

Gir a les UCI

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat que les xifres de la pandèmia evolucionen bé i que ara mateix a les UCI catalanes ja hi ha més pacients ingressats per altres patologies que per covid-19, una situació que no es donava des del mes de març. "Hem girat el full", ha remarcat. Als llits de crítics hi ha ara 299 persones amb coronavirus i 423 que no en tenen. "Aquestes dades acompanyen les nostres decisions", ha apuntat la consellera, que ha insistit que tornaran a plantejar que el Baix Montseny passi a la fase 1.