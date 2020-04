EN DIRECTE | El Govern compareix per informar de l'evolució de la pandèmia a Catalunya

Tres hores després que la majoria de farmàcies de Catalunya hagin començat a tenir problemes per dispensar mascaretes -avui és el primer dia que es dispensa el primer gran lot de 1,5 milions d'unitats adquirits per la Generalitat-, el Govern compareix per informar de l'evolució de la crisi sanitària a Catalunya.

Aquest diumenge van morir 206 persones a Catalunya per coronavirus, segons el recompte del departament de Salut. Les últimes dades oficials, però, també reflecteixen una baixada dels contagis: se'n registren 618 en aquesta mateixa jornada, molts menys que els 1.004 del dia anterior. També baixen molt –en la línia de les dades de tots els caps de setmana– el nombre de sospitosos comptabilitzats, 2.724, molt per sota dels prop de 4.000 del dia anterior.