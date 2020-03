El Govern demana a l'executiu espanyol que decreti el confinament a casa de tota la població

El govern de la Generalitat ha proposat el confinament a casa de tots els ciutadans de Catalunya durant els pròxims 15 dies per fer front a la propagació del coronavirus, una decisió que no pot fer-se efectiva sense l'autorització de l'executiu de Pedro Sánchez. "Proposem un confinament perquè ningú pugui sortir de casa", ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha detallat el que implicaria aquesta decisió i les excepcions que hi hauria. Tot en condicional, perquè la resolució que han signat el mateix Buch i la consellera de Salut, Alba Vergés, no té validesa ara mateix. "Tenim un reial decret que obliga que qualsevol resolució sobre el coronavirus ha de passar pel govern d'Espanya", ha detallat Buch, que ja ha explicat que durant la tarda es tramitarà a la Moncloa la decisió adoptada després de la reunió del c onsell assessor del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat).

"Cal estendre i ampliar a tot Catalunya el confinament. Un de perimetral, per evitar entrades i sortides, i, un altre, el confinament de la ciutadania. Fins ara estàvem en fase de contenció, ara de mitigació", ha explicat Buch. D'aquesta manera, el Govern trasllada a Madrid la necessitat que es prohibeixi "la circulació" a tot el territori, també per a aquells que van a peu, menys un seguit d'excepcions que el mateix conseller ha explicat llegint la resolució. Entre les mesures que s'adoptarien hi hauria la d'aixecar el confinament a la conca d'Òdena, ja que les restriccions aplicades als quatre municipis de l'Anoia des de la setmana passada s'ampliarien a tot el territori català.

Quedarien exempts de la prohibició tots aquells que fan tasques de subministrament d'aliments i participen dels centres de producció, ja sigui escorxadors, granges o mercats. Només podrien anar a treballar les persones que formen part dels cossos de seguretat, emergència, salut, protecció civil, centres penitenciaris, serveis forenses i fúnebres, serveis socials i residencials, gas, aigua, carburants, electricitat, predicció meteorològica, ràdio i televisió amb continguts d'informació de servei, telecomunicacions, residus urbans, subministraments mèdics i farmacèutics, indústria química i neteja d'aquestes àrees anteriors.



La ciutadania podria fer desplaçaments individuals i en el temps mínim per poder abastir-se dels productes de primera necessitat. Mai es podrien fer desplaçaments en grup. D'aquesta manera, el govern català restringiria el transport públic als mínims.

No és una batalla política

En aquest sentit, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha qualificat "d'insuficients" les mesures adoptades pel govern de Sánchez, que va anar "molt ràpid a retirar competències" però "lent" a l'hora de combatre "l'amenaça real, la propagació del coronavirus". Budó ha deixat clar que no es tracta de cap "batalla política" ni d'"embolcallar-se en cap bandera", sinó de "prendre mesures més eficients i ràpides per controlar la pandèmia". Budó, en la línia de Buch, ha insistit en la necessitat d'un confinament generalitzat, una mesura que acabarà passant: "Totes les hores que deixem passar seran hores perdudes, i cada hora que passi, més persones infectades i hospitalitzades".



Budó ha explicat que a hores d'ara estan treballant el 55% dels funcionaris, el 65% dels quals telemàticament. La portaveu ha remarcat que la demanda del transport públic ha caigut entre un 75% i un 90%, en funció de l'operador, i que hi ha hagut alguns episodis de passatge nombrós puntualment a primera hora.