El govern espanyol aixecarà la quarantena de 14 dies per als turistes estrangers l'1 de juliol

Tot a punt per tornar a rebre el turisme estranger i frenar la caiguda de l'economia de cara al juliol, tal com vol Pedro Sánchez. El govern espanyol ha anunciat aquest dilluns que aixecarà la quarantena de 14 dies per a aquelles persones que entrin en territori espanyol l'1 de juliol. La mesura, que va aixecar polseguera al sector turístic, estava previst que s'allargués amb l'estat d'alarma però l'executiu ha decidit finalitzar-la ara en una reunió interministerial. De fet, tot i la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny, el govern espanyol vol que alguns territoris en surtin aviat i que no s'allargui més enllà de finals de juny i, per tant, coincidiria en el temps amb l'aixecament de la quarantena per a turistes.

Fins a l'1 de juliol, però, tothom que arribi a Espanya haurà de passar 14 dies en quarantena i només podrà sortir de casa per desplaçar-se a un centrè mèdic, comprar menjar o fàrmacs o per motius de causa major.

El president espanyol ja va avançar aquesta decisió per calmar el sector i propiciar la reobertura del turisme amb "unes condicions de seguretat" encara sense detallar. “Ha arribat el moment. Hi haurà temporada turística aquest estiu”, va proclamar Sánchez, i va afegir: "Espanya us espera des del juliol en condicions de seguretat".

D'aquesta manera, l'executiu continua prement l'accelerador tot i que el calendari segueix sent incert. Pendents que l'executiu decideixi si modifica el temps d'evolució d'una fase a una altra de dues a una setmana tal com va avançar aquest diumenge el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que també va apuntar que es podrien permetre els viatges interns a partir de la fase 3. De moment, no està previst que es pugui fer turisme intern entre províncies fins a la nova normalitat.

Si tot continua igual i no s'escurcen els terminis, a Barcelona i l'àrea metropolitana no es podrien fer viatges interns fins al 6 de juliol si la situació del virus evoluciona favorablement. Tot i això, l'Ajuntament de la capital pressiona perquè la setmana que ve les persones es puguin moure lliurement almenys entre les regions metropolitanes i la ciutat. La població de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, l’Alt Pirineu i l’Aran, en canvi, podria viatjar a altres territoris que hagin superat la desescalada a partir del 22 de juny, i Girona, Lleida i la Catalunya Central, ho podrien fer a partir del 29 de juny.