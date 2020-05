El govern espanyol anuncia aquesta tarda els canvis de fase de cara al proper dilluns

La ja tradicional roda de premsa dels divendres per anunciar els canvis de fase dels diferents territoris de l'Estat s'avança un dia. La Moncloa ha anunciat fa poca estona que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, compareixeran aquesta tarda, a partir de les 20.15h, davant dels mitjans de comunicació per informar de quins territoris canviaran de fase a partir de dilluns.

El departament de Salut ha demanat que les regions de Girona, la Catalunya Central i també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf avancin a la fase 2 de la desescalada, mentre que Lleida (que també li tocaria canviar de fase) es quedi una setmana més a la fase 1 pel brot de contagis que ha tingut en els últims dies. A més, la Generalitat també ha demanat unificar en una sola regió sanitària les àrees sanitàries de Barcelona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord.

La Comunitat de Madrid, per la seva banda, ha demanat "flexibilitzar mesures" en la fase 1, a la qual va entrar aquest mateix dilluns. Galícia també havia demanat el mateix, però en el seu cas, per les activitats de la fase 2. Per la seva banda, el País Valencià, que la setmana passada no va sol·licitar passar a la fase 2 per un repunt de positius, sí que ho ha fet aquesta vegada i ha demanat que tota la comunitat entri a la segona fase de la desescalada a partir de dilluns.

Andalusia ha demanat que Màlaga i Granada avancin a la fase 2, que són les úniques que quedaven per canviar de fase de tota la comunitat. Castella-la Manxa ha sol·licitat que les províncies d'Albacete, Ciudad Real i Toledo entrin a la fase 2 i Castella i Lleó, que ho faci la comarca d'El Bierzo. Les Canàries han demanat que les illes de la Graciosa, la Gomera i el Hierro passin ja a la fase 3.