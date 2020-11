El govern espanyol aprovarà el dimarts un pla de vacunació del coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el consell de ministres aprovarà dimarts que ve el pla de vacunació del coronavirus. Segons ha dit des de la Rioja, Espanya es convertirà així en "el primer país de la UE juntament amb Alemanya a tenir un pla complet de vacunació". La previsió del govern espanyol és que "una part important" de la població espanyola estigui vacunada durant "el primer semestre del 2021". Dels 1.000 milions de dosis que ja ha encarregat Brussel·les, ha dit, un 10% són per a Espanya. "Estem treballant perquè les vacunes estiguin a punt com més aviat millor", ha afegit. De fet, Europa ja prepara més 8.000 milions d'euros per pagar un primer paquet de vacunes.



Tot i que des del ministeri de Sanitat venen reafirmant que les xifres mostren una "estabilització" dels contagis per coronavrius, Sánchez també ha advertit que la població no es pot relaxar. Tanmateix, el president del govern espanyol ha donat per fet que per Nadal serà possible la mobilitat per Espanya i es podrà "gaudir de les festes amb els éssers estimats".

Des de la Rioja, en la presentació del pla de recuperació, ha dit que el ministeri de Sanitat continua treballant en un pla específic amb les comunitats - com va anunciar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest dimecres després de la reunió interterritorial - perquè "augmentarà la mobilitat". De fet, des d'aquest dimecres un grup de treball específic està treballant per establir recomanacions homogènies d'aplicació per totes les comunitats. En aquest sentit, la regió de Madrid ha anunciat que posposa el seu anunci sobre les mesures que prendrà de cara Nadal a l'espera d'aquest document de treball. En canvi, Catalunya si que ha detallat la seva desescalada progressiva: sense restriccions, però amb toc de queda.



Madrid, tancat durant 10 dies



Al seu torn, la comunitat de Madrid ha anunciat aquest divendres que tancarà la regió durant 10 dies. En concret entre els ponts festius de desembre, és a dir, del 4 al 14 de desembre. "Demanem màxima prudència i responsabilitat als madrilenys", ha asseverat el viceconseller de Salut madrileny, Antonio Zapatero, aquest divendres en roda de premsa. Zapatero ha explicat que han decidit tancar tants dies perquè durant els festiu es duplica i triplica la mobilitat. "Cal ser prudents i anat amb cautela, més davant de Nadal", ha insistit Zapatero, que ha demanat "comprensió a la població". El govern madrileny ha demanat un esforç, "no pot ser d'una altra manera", ha dit.





Madrid també ha avançat que presentarà al govern espanyol un pla concret sobre la realització de tests d'antígens a les farmàcies ( una demanda que va fer el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a les comunitats). "Demano la col·laboració al govern central", ha insistit Zapatero, que ha detallat que la regió madrilenya ja ha realitzat gairebé 750.000 test d'antígens.