El govern espanyol avisa que el coronavirus "pot tornar a colpejar" Espanya

El coronavirus pot tornar a colpejar Espanya. És l'advertència que ha llançat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, des del Congrés, en una compareixença en què ha demanat a la població "prudència" perquè "ningú pot garantir el risc zero". Tot i que l'estat d'alarma "ha funcionat" i ha permès reduir la transmissió del virus, Illa ha insistit que "el virus segueix aquí" i que per això cal extremar les precaucions per evitar brots com els que s'han detectat en algunes comarques d'Osca i Lleida.

Per això, Illa ha assegurat que en les properes setmanes s'aprovarà un Pla Nacional de Preparació i Resposta per fer front a una possible onada de contagis. Aquesta iniciativa, segons ha dit, inclourà aspectes relacionats amb l'avaluació del risc de transmissió comunitària, les mesures que s'han de prendre primer, la reserva estratègica de materials i medicaments o el reforç de la vacunació de la grip, entre altres decisions.

L'executiu avaluarà setmanalment amb les comunitats autònomes el risc –baix, mitjà o alt– de cada unitat territorial en funció d'uns indicadors específics que tindran en compte el risc de transmissió comunitària, l'estat de l'assistència sanitària i la capacitat de salut pública. D'acord amb aquest risc, es definiran "una sèrie d'actuacions en l'àmbit local, autonòmic o estatal".

Fins ara, s'han detectat 36 brots a Espanya, en els quals s'han infectat quasi 10.000 persones. La majoria s'han produït a escorxadors i centres sanitaris, però també n'hi ha hagut que es deuen a algunes actituds incíviques d'alguns ciutadans.