El govern espanyol crea un impost als plàstics d'un sol ús

Els envasos de plàstic d'un sol ús tindran un impost amb l'objectiu de reduir-ne l'ús. Segons ha anunciat la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, l'impost tindrà caràcter indirecte i gravarà amb 0,45 euros per quilogram la seva fabricació, importació i adquisició, una mesura que preveu recaptar 724 milions d'euros. Aquest és un dels punts principals de l'avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats que aquest dimarts ha aprovat el consell de ministres per retallar un 15% la generació de residus el 2030. La normativa limita l'ús d'aquests productes i endureix les sancions pel que fa als residus.

L'avantprojecte també assenyala que a partir del juliol del 2021 quedarà prohibida la introducció al mercat d'una sèrie de productes de plàstic d'un sol ús, entre els quals els bastonets de cotó (excepte per a l’ús en l’àmbit sanitari), coberts, plats, palletes i agitadors de begudes.

Així mateix, es prohibirà la introducció dels palets destinats a subjectar globus, llevat dels destinats a usos industrials i professionals, i dels recipients i gots per a aliments i begudes fets de poliestirè expandit, inclosos els taps i tapes. També es vetaran altres productes de plàstic fabricat amb substàncies oxodegradables i l'ús de cosmètics i detergents que continguin microplàstics afegits intencionadament.

Entre els productes de plàstic d'un sol ús que caldrà reduir hi ha els gots per beure –i també les tapes–, així com els recipients per a aliments. Per a aquests productes, Ribera ha avançat que s'ha d'aconseguir el 2026 una reducció del 50% en la seva comercialització i el 2030 del 70%, totes dues dades respecte al 2022. Per això, a partir del 2023 en quedarà prohibida la distribució gratuïta i es cobrarà un preu per a cadascun dels productes de plàstic que s'entreguin al consumidor, que s'haurà de diferenciar al tiquet de venda.

En aquest sentit, i encara pel que fa al sector de l'hostaleria i la restauració, serà obligatori que els bars i els restaurants ofereixin sempre als consumidors, clients o usuaris la possibilitat de consumir aigua no envasada de manera gratuïta i complementària a l'oferta de l'establiment.

Més sancions

El text presentat revisa el règim sancionador amb noves infraccions i, així, seran considerats "molt greus" l'abandonament, el vessament i la gestió incontrolada de residus perillosos i de qualsevol altre tipus de residus. Les multes oscil·laran entre els 50.001 i els 2 milions d'euros, excepte si es tracta de residus perillosos, cas en què la sanció serà d'entre 350.000 i 2 milions d'euros si la infracció és molt greu.

Ribera ha fet algunes comparacions per il·lustrar la gravetat de la situació: ha explicat que l'acumulació de residus dels espanyols durant un any equival a omplir fins a vessar 2.900 estadis de futbol com el Santiago Bernabéu i que cada any arriben 8 milions de tones de plàstic als mars, una quantitat que s'equipararia a trobar cada 30 centímetres una bossa de plàstic plena a terra.