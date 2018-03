El govern espanyol elimina l'ajut de 200 euros als jubilats per pagar subministraments bàsics

En plena revolta dels pensionistes el govern espanyol ha acabat eliminant un dels ajuts públics que rebia aquest segment d'edat. Tal com ha denunciat aquest dilluns Facua , el pla d'habitatge que va aprovar divendres passat l'executiu espanyol no inclou l'ajut de 200 euros mensuals per a pensionistes propietaris d'habitatge que han de fer front a despeses de manteniment, comunitat o subministraments bàsics. La mesura estava inclosa a l'esborrany inicial, però el text aprovat finalment i que va entrar en vigor diumenge no la contempla.



El pla d'habitatge que va presentar l'executiu de Rajoy el 4 de març, com recorda Europa Press , incloïa un programa específic d'ajuts a persones d'edat avançada per pagar el lloguer però també per pagar despeses bàsiques de manteniment de l'habitatge si era de la seva propietat. Anava destinat a majors de 65 anys que tinguessin uns ingressos inferiors a 1.613 euros mensuals en quatre pagues (entre tots els que convivien al domicili). El patrimoni dels sol·licitants d'aquest ajut no havia de superar els 100.000 euros.

Però com ha denunciat l'associació de consumidors

Facua

aquest dilluns, el text final només recull l'ajut al lloguer per a majors de 65 anys que cobrirà

fins a

un 50% de la renda sempre que no sigui superior als 600 euros mensuals. En aquest cas si el lloguer

està

entre 600 i 900 euros l'ajut serà del 30% de la renda mensual.

Facua

critica la "falta d'empatia" del govern amb "un sector de la població que en molts casos ha suportat la pitjor crisi econòmica i que s'ha convertit en clau per a moltes famílies". Per això, aquesta as

sociació

ho considera "un nou cop" a la gent gran amb problemes econòmics que se suma a "unes pensions clarament insuficients".

Facua

aprofita per reclamar la necessitat que el govern espanyol

intervingui

el sector energètic per rebaixar les "excessives tarifes" que imposa als subministraments bàsics

"

i que redueixen encara més la capacitat adquisitiva dels pensionistes.

Facua

ja es va pronunciar divendres passat en contra del nou pla d'habitatge –que també va trobar un ampli rebuig en l'esquerra–. L'associació el considera una "cínica presa de pèl, amb un accés massa restringit i que no entra en reformes profundes que frenen l'especulació i els abusos hipotecaris".