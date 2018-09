El govern espanyol no veu extraordinari el reforç policial a Catalunya

El c ontingent extra d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que arribaran a Catalunya amb motiu de la Diada i de l'aniversari de l'1-O no és una resposta extraordinària, segons el govern espanyol, que nega que aquest dispositiu tingui res a veure amb "altres situacions extraordinàries", com les que es van viure ara fa un any. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el que es fa és, tenint en compte que hi haurà mobilitzacions, cobrir les "vacants" que han quedat als diferents cossos policials com a conseqüència de les retallades. "És una situació que ha passat cada any: quan hi ha mobilització de gent, es cobreixen aquestes places", ha assegurat. I ha insistit que la col·laboració entre els diferents cossos policials és "excel·lent" i que la policia espanyola està a disposició dels Mossos per col·laborar.

Cunillera també s'ha referit a les paraules del president espanyol, Pedro Sánchez, que ahir assegurava que a Catalunya " el que està en joc no és la independència, sinó la convivència", per remarcar que sí que veu un risc per a la convivència perquè hi ha, diu, "intolerància a l'hora de pretendre imposar les idees". "Aquells que volem una convivència plena i rica sí que hem d’alertar sobre aquestes intoleràncies en plural", ha assegurat en referència a les paraules de Sánchez.

La delegada del govern central ha elogiat el tarannà "dialogant" del president espanyol i s'ha mostrat confiada en la seva proposta d'un nou Estatut: "El que hem de fer és asseure'ns a parlar. És evident que estem molt allunyats, però, si no ens asseiem, mai no ho podrem fer".