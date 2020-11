El govern espanyol obre la porta a la possibilitat que les farmàcies facin tests ràpids

"Les farmàcies són claus". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha obert la porta aquest dimecres a la possibilitat que les comunitats autònomes que vulguin puguin utilitzar aquests espais per fer tests d'antígens a la població. Illa ho ha comunicat en roda de premsa després del Consell Interterritorial de Salut i ha apuntat que la decisió queda avalada després que Brussel·les s'hi hagi mostrat favorable.

La Comissió Europea ha publicat al matí una sèrie de recomanacions sobre aquestes proves ràpides de covid-19 per fomentar-ne l'homologació a la Unió Europea. L'executiu europeu no diu res sobre la conveniència de fer aquests tests a les farmàcies. Tot i això, Brussel·les ha avisat que el personal que els faci ha d'estar format i que hi ha d'haver un protocol per a la recollida de les mostres. És per això que Illa ha avisat que totes aquelles comunitats que vulguin fer aquests tests a les farmàcies, com ara Catalunya o Madrid, hauran de presentar un pla explicant "el què i el com". "Quin personal i amb quines mesures de seguretat es faran els tests. Hi ha tota una sèrie de detalls que és important conèixer", ha afirmat Illa.

Coordinació de cara a Nadal

Illa també ha anunciat que després de la reunió del Consell Interterritorial d'aquest dimecres les comunitats autònomes han acordat crear un nou grup de treball per establir criteris comuns per afrontar les festes de Nadal. Illa ha explicat que la decisió es pren amb l'objectiu que la població més vulnerable pugui "gaudir" d'unes festes amb família i amics de manera segura. Aquest grup de treball posarà en comú les diferents mesures que comunitats com Catalunya ja estan estudiant, i en donaran més detalls en la pròxima reunió interterritorial.

Illa ha dit que serien "recomanacions", però sobre si el pla pot significar rebaixar algunes de les restriccions, el ministre de Sanitat ja ha avisat que "ningú ha parlat de relaxar les mesures; ningú ha dit que la situació estigui guanyada", i ha insistit en el fet que un sentiment de "relaxació de la ciutadania" aquest mes de desembre pot provocar una situació molt complicada un cop passin les festes nadalenques, és a dir, al mes de gener. "Res d'optimisme; tot i una estabilització dels casos a la baixa, encara cal molta recuperació", ha advertit Illa, que ha conclòs que "tot el que signifiqui restriccions de mobilitat és bo".