El govern espanyol inicia els passos per revertir retallades en educació

El govern espanyol ha tramitat l'avantprojecte de llei per revertir les retallades educatives que va aplicar l'executiu del PP el 2012. Això vol dir que portarà l'avantprojecte al Congrés i que, conseqüentment, s'iniciaran els tràmits per començar a revertir algunes de les retallades del PP. Tal i com ha anunciat després del Consell de Ministres la portaveu del govern espanyol i ministra d'Educació, Isabel Celaá, es tracta de millorar les condicions dels docents i d'eliminar l'augment de la ràtio d'alumnes per aula.

Concretament, a partir del proper curs 2019-20, s'elimina la possibilitat d'elevar fins a un 20% les ràtios màximes d'alumnes per aula i es tomba l'augment obligatori de la jornada lectiva dels docents. Celaá ha expressat la seva "felicitat" per aquest avantprojecte, que ha considerat que ajudarà a millorar la "qualitat educativa".

Retira el recurs contra la llei catalana de sanitat

Pel que fa a sanitat, tal i com ja va anunciar el govern espanyol la setmana passada, el Consell de Ministres ha ordenat retirar el recurs contra la llei catalana de sanitat universal. Després de l'aprovació del decret de sanitat universal, el govern espanyol va anunciar la setmana passada que retiraria el recurs contra la llei catalana de sanitat universal, tal com li reclamaven els partits independentistes per donar-hi suport.

El cas és que al 2015, per garantir la sanitat universal Catalunya ja va aprovar una norma que evitava l'exclusió del sistema sanitari dels immigrants sense regularitzar a Catalunya. A principis d'estiu, el TJSC va donar la raó al recurs presentat pel llavors govern de Rajoy i va deixar la llei sense efecte. El Parlament també va aprovar més tard una llei d'universalització sanitària, que el govern espanyol va acabar recorrent al Tribunal Constitucional, que també va acabar suspenent-la.

Es tracta del primer consell amb la nova ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, després de substituir Carmen Montón per la polèmica del màster.