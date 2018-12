El govern espanyol tramita la derogació de la llei Wert

La portaveu del govern espanyol i ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha anunciat aquest divendres que s'ha aprovat l'avantprojecte de llei per "derogar" la Lomce, la coneguda com a llei Wert, per l'exministre d'educació José Ignacio Wert. Celaá, com en altres ocasions, ho ha aprofitat per matisar que no es tracta d'una derogació com a tal perquè la Lomce no és en si mateixa una llei reguladora, sinó que es limita a modificar diversos aspectes de la LOE. Per aquesta raó, la ministra ja va explicar, el mes passat, que derogar-la "no resoldria els problemes" i que, des del govern, el que farien és tractar els aspectes més controvertits de la Lomce afegits a la LOE i fer-hi "reformes profundes".

La ministra ha assegurat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que aquesta reforma de la llei és una "modernització" i que és totalment respectuosa amb la "Constitució" i per tant, amb les competències de l'Estat i de les comunitats autònomes, tant amb les que tenen llengua pròpia com amb les que no. "Modernitzar el sistema perquè no volem que ningú es quedi enrere", ha afirmat la portaveu, i perquè "tothom en surti amb la titulació per tenir una feina digna".

Dels punts de reforma que preveu, Celaá ha fet incís en el fet que el sistema educatiu espanyol té un "problema amb les repeticions", per un excés d'aquestes. I que, des del govern espanyol, es vol acabar amb les revàlides de manera "definitiva". D'aquesta manera, Celaá ha avançat que "la repetició" serà "l'última opció", i en cas de produir-se, l'alumne comptarà amb un tutor del centre "perquè el guiï".

Una altra de les mesures que preveu aquesta reforma, malgrat que la ministra no s'hi ha referit en aquesta ocasió, és que la religió no sigui una assignatura computable per aconseguir, per exemple, una beca o "per accedir a la universitat" –sí que serà "avaluable", però, com en tot procés educatiu–. A més, es vol garantir una disciplina que sigui de "valors cívics" perquè, a parer de Celaá, que ja ho ha dit altres vegades, "l'aprenentatge dels valors no pot ser una alternativa a la religió".