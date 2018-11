El govern intenta posar fre a les urbanitzacions a la Costa Brava

El Departament de Territori i Sostenibilitat revisarà els sòls pendents d'urbanitzar a la Costa Brava per intentar aturar la construcció de noves urbanitzacions. El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, s'ha reunit aquest divendres amb alcaldes i regidors dels 22 municipis del litoral per anunciar que preveuen aprovar el primer trimestre del 2019 l'avançament del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sectors no sostenibles.

A partir d'aquell moment, a més, suspendran temporalment la concessió de llicències de construcció fins que la nova eina de planificació urbanística estigui operativa. El Departament avaluarà 142 sectors en sòl urbanitzable i 49 en sòls urbans no consolidats, que suposarien construir uns 30.000 nous habitatges, amb la intenció d'analitzar si es pot impedir que es desenvolupin. Serra ha afirmat que seran "valents" però actuaran amb "seguretat jurídica" per evitar fer front a indemnitzacions elevades a propietaris amb drets adquirits.

Diversos projectes per desenvolupar urbanitzacions pendents a la Costa Brava han despertat l'oposició frontal d'entitats ecologistes que insten a aturar un model urbanístic "agressius" amb el territori. Aquest divendres, Serra s'ha reunit amb alcaldes i regidors dels 22 municipis del litoral per presentar l'embrió de la nova eina urbanística que el Departament està desenvolupant per revisar el planejament urbanístic i avaluar si es pot evitar que s'acabin construint.

Segons ha explicat Serra, durant el primer trimestre del 2019 preveuen aprovar l'avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sectors no sostenibles. El que preveu aquest pla és analitzar 142 sectors pendents de construir en sòl urbanitzable i 49 en sòl urbà no consolidat on, segons el planejament actual, s'hi podria acabar construir. Aquests terrenys afecten una superfície de 1.300 hectàrees que podrien suposar la construcció de fins a 30.000 nous habitatges potencials.

L'objectiu del pla director és posar la lupa a cada municipi i analitzar en quins casos poden desclassificar els sòls per evitar que s'hi acabi construint. "Val a dir que serem valents, allà on puguem actuar actuarem", ha afirmat el secretari d'Hàbitat Urbà. El Departament assenyala que la prioritat serà impedir que es desenvolupin sectors que tinguin "factors d'insostenibilitat" per diferents motius: l'impacte paisatgístic, la llunyania dels nuclis urbans, la baixa densitat, la desproporció amb el teixit urbà o que es projecti en terrenys inadequats per la seva orografia.

Tot i que busquin evitar demandes judicials o pagar indemnitzacions elevades, Serra no descarta que es plantegin comprar terrenys o pactar indemnitzacions en zones considerades d'alt valor paisatgístic o natural.

L'aprovació de l'avançament del pla director implicarà, automàticament, que suspenguin la concessió de llicències urbanístiques. "Quedaran congelades durant un any mentre s'acaba d'elaborar el pla", ha exposat Serra. Això suposarà, a la pràctica, impedir que es comenci a construir en terrenys que encara estan pendents d'anàlisi.

Algunes no es podran aturar

Agustí Serra ha afirmat que tot just comencen a analitzar els sectors i que encara és aviat per saber quines conseqüències pot tenir el pla director en les urbanitzacions polèmiques, com el desenvolupament de la urbanització Aiguafreda de Begur (Baix Empordà) on s'hi projecten 260 habitatges i tres hotels nous, la construcció de 40 cases a primera línia de mar a Llançà (Alt Empordà) o la urbanització de Sa Guarda a Cadaqués (Alt Empordà), on s'hi preveuen 104 cases i un hotel de luxe.

El secretari d'Hàbitat Urbà destaca que l'objectiu principal és revertir les conseqüències de la planificació urbanística dels anys 60, 70 i 80 que ha provocat que a la Costa Brava el 66% dels sòls residencials siguin urbanitzacions de baixa densitat que concentren el 12% de l'edificació.