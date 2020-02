Una granada de mà apareix en un punt verd de Barcelona

El grup d'artificiers dels Mossos d'Esquadra, els Tedax, s'han fet càrrec aquest dimecres al matí d'una granada de mà que havia estat dipositada al punt verd del carrer Carmen Amaya del districte de Sant Martí de Barcelona. Segons ha explicat la policia, la peça d'artilleria es va deixar al punt de reciclatge ahir al vespre.

Aquest matí s'ha avisat els Mossos, que han activat el protocol previst per a aquests casos. Efectius del Tedax s'han desplaçat fins al punt verd per fer-se càrrec de l'artefacte i retirar-lo amb seguretat. Mentre han durat aquestes tasques, i també en el marc del que estipula el protocol, la Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit dels carrers adjacents al punt verd, sense que hi hagi hagut més complicacions.

Els Tedax s'han endut la granada per destruir-la en un lloc segur. Des dels Mossos d'Esquadra s'ha informat del fet a través de Twitter, en una piulada acompanyada d'una recomanació segons la qual, en cas de trobar un artefacte d'aquest tipus, el procediment adequat és trucar al 112, no pas portar-lo a una deixalleria.