Les grans àrees per a gossos de Barcelona, a punt a la primavera

El 2014 es van encendre les alarmes de molts propietaris de gossos de Barcelona: la nova ordenança d'animals de companyia aprovada per l’Ajuntament preveia sancions per a tots aquells que portessin el seu gos sense lligar –fins i tot, dins dels parcs si no era en àrees tancades–, però la ciutat no disposava llavors d’una xarxa d’espais d’esbarjo per a mascotes i, per això, es va dictar una moratòria d’un any i mig, que després es va decidir perllongar per poder enllestir aquesta xarxa. A la primavera, funcionaran les anunciades grans zones per a gossos –d’un mínim de 700 metres quadrats– distribuïdes per tota la ciutat. L’Ajuntament ja ha començat les obres per habilitar set instal·lacions d’aquest tipus: cinc seran de nova creació (als districtes de Ciutat Vella, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Sant Andreu) i se n’ampliaran dues de ja existents al districte de l’Eixample.

Aquestes àrees se sumen a la que ja es va inaugurar a Nou Barris –a l’avinguda Meridiana– i a la que ja està licitada al parc de Sant Martí . I s’estan redactant, també, els projectes de la gran àrea de Sants-Montjuïc –al carrer Priorat–, de Gràcia –a la plaça Alfons Comín- i una altra a Eixample, al parc de l’Estació del Nord. També es redacten projectes per a Virrei Amat i Can Dragó.

Quan totes estiguin desplegades el consistori ja haurà assolit el compromís d‘habilitar com a mínim un d’aquests grans espais a cada districte de la ciutat, a més de multiplicar els espais ja existents i que hi hagi zones d’ús compartit on els gossos puguin anar sense lligar en determinades hores, que eren les condicions que s’havien de donar abans d’activar les sancions.



Els set projectes que ara estan en obres sumen un pressupost total de 1,9 milions d’euros. Aquestes àrees disposaran de jocs per a gossos, mobiliari adaptat als animals, un abeurador i nova vegetació. D’aquests set espais, el més gran serà el que es fa dins del parc de Piscines i Esports, a Sarrià-Sant Gervasi, que tindrà fins a 1.300 metres quadrats. Aquesta instal·lació estarà enllestida al març i la seva posada en funcionament suposarà que els gossos tinguin l’entrada vetada al veí Turó Park, que es troba immers en un projecte de rehabilitació. L’Ajuntament remarca que el deteriorament que pateixen actualment algunes zones de Turó Park està causat, en part, per la presència de nombrosos animals de companyia. Per això, i tenint en compte que es tracta d’un dels "jardins històrics més importants" de la ciutat, va decidir que els gossos hi tindrien l’entrada prohibida, però això passarà un cop s’inauguri la nova instal·lació de Piscines i Esports.



La gran àrea de Ciutat Vella s’ubicarà al parc de la Barceloneta, la d’Horta-Guinardó, al carrer de Coll i Alentorn; la de les Corts, als jardins de Bacardí i la de Sant Andreu, al carrer Ciutat d’Asunción, que és la que té les obres més avançades i estarà acabada ja aquest mes de gener. Les dues de l’Eixample que s’amplien són les de l’avinguda Mistral entre Vilamarí i Paral·lel, que passarà a tenir 400 metres quadrats, i la de la plaça Doctor Letamendi, que s’ubica al costat mar, i que arribarà als 700 metres quadrats.