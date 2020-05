El Gremi de Restauradors cobra 363 euros als bars i restaurants de Barcelona per tramitar-los l'ampliació de les terrasses

Bars i restaurants de Barcelona ja es preparen per poder guanyar espai a les terrasses i compensar les limitacions d'aforament imposades per la situació sanitària. El govern d'Ada Colau va donar a conèixer ahir els detalls del pla que els ha d'autoritzar a créixer en quatre taules i en casos excepcionals en sis reconvertint carrils de circulació o places d'aparcament en extensions de les seves terrasses. I el Gremi de Restauradors, que ahir es despenjava d'aquesta entesa al considerar que no era prou àgil i que no podria absorbir "el pic" de sol·licituds, ja ha enviat una notificació als seus agremiats per comunicar-los que s'encarregarà de "canalitzar" les peticions de bars i restaurants. Ho farà a través de l'oficina tècnica que ha impulsat juntament amb la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta per fer front a la situació d'emergència. El servei tindrà un cost de 300 euros més IVA: 363 euros en total per a cada restaurador.

Barcelona permetrà als bars guanyar entre quatre i sis taules a les terrasses

Aquesta tarifa ha sobtat alguns restauradors. El Gremi detalla que aquest preu inclou la presentació de la sol·licitud, la confecció del plànol del nou espai i el seguiment de la proposta. El tràmit, segons fonts municipals, no implica cap ingrés per a l'Ajuntament, que el que fa és validar els projectes. I, per tant, el que es paga és, sobretot, el dibuix de com es podrà fer l'ampliació. Fonts del Gremi asseguren que es tracta d'un preu enfocat a cobrir despeses i que "en cap cas" es fa negoci aprofitant la situació delicada dels agremiats.

Durant la presentació de la proposta, els tinents d'alcalde Jaume Collboni i Janet Sanz van explicar que el període de presentació de sol·licituds s'obrirà aquest dilluns i que el compromís municipal és poder resoldre-les en un màxim de 15 dies hàbils. També especificaven que la via del Gremi no serà l'única autoritzada per fer la petició, sinó que els restauradors també la podran formalitzar a través d'un portal telemàtic i d'una nova oficina que atendrà les peticions presencials.

En la comunicació que el Gremi ha fet arribar als restauradors no s'informa de les altres alternatives que tenen, tot i que l'entitat assegura que aquests detalls es donaran en una comunicació més extensa que es farà aquest dijous pels seus canals interns i que, de fet, es demanarà als locals que decideixin fer-ho pel seu compte –i que hauran d'aportar el seu propi projecte d'ampliació– que s'informi l'entitat per poder fer-ne el seguiment. Sí que es detallen acords assolits amb el consistori, com la col·locació d'elements físics per separar les terrasses del trànsit rodat.

El Gremi assegurava ahir que ja havia rebut centenars de peticions de locals que volien fer l'ampliació i que la cosa es multiplicaria a partir d'ara, quan ja es coneixen els detalls i els terminis del projecte.

De fet, segons el càlcul del govern municipal el 93% dels 5.567 locals que ja tenen terrassa a la via pública podran mantenir o ampliar la seva capacitat. N'hi ha 3.500 més que no en tenen que podrien habilitar-ne ara amb les noves normes, encara que fos en un format més reduït, com una barra o un bidó. A partir de quan Barcelona entri en fase 1, aquest dilluns si el ministeri de Sanitat ho valida, els bars ja podran muntar les terrasses amb el 50% de l'aforament i començar la tramitació per guanyar taules.