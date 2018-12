En estat greu una dona després que hagi sigut apunyalada suposadament per la seva parella

Una dona de 34 anys està hospitalitzada "en estat crític" després de ser apunyalada presumptament per la seva parella a Benidorm (Alacant), un home de 39 anys que ha sigut detingut, en principi, per temptativa d'homicidi, segons han informat a Efe fonts pròximes a la investigació.

Els fets han passat cap a dos quarts de quatre d'aquesta matinada al carrer Veneçuela. Un veí ha sentit els crits que procedien de la via pública. Ha tret el cap per la finestra i ha vist una dona estesa a terra. Ha baixat al carrer i ha comprovat que aquesta persona estava plena de sang i que a prop seu hi havia un home.

En el moment que el veí es disposava a trucar al servei d'emergències 112 ha passat una patrulla de la Policia Nacional, que ha comprovat que la dona presentava una ferida per arma blanca al pit. En aquell moment, la víctima ha assegurat a un dels agents que havia sigut apunyalada per la seva parella, que era l'home que estava amb ella al carrer.

Els agents han detingut l'home, que ha negat els fets i ha relatat que estava a casa seva i havia baixat al carrer a socórrer la seva parella perquè havia sigut víctima d'un intent de robatori. No obstant això, ella ha assegurat que l'home li havia clavat un ganivet al pit després d'una discussió quan eren junts a casa.

En una inspecció ocular, els agents han observat que hi havia un rastre de sang des de la via pública on hi havia la dona fins a l'interior de l'habitatge de la parella. Al menjador de la casa hi havia molta sang i ampolles d'alcohol, de manera que se suposa que tots dos havien begut en el moment dels fets.

Els agents han trobat a l'habitatge el mànec d'un ganivet, que li faltava la fulla, la qual ha sigut localitzada més tard en el fons de la piscina de la zona on s'ubica el domicili. Segons les mateixes fonts, la dona està "molt greu" i "en estat crític" a l'Hospital Comarcal de la Marina Baixa, a la Vila Joiosa (Alacant), i presenta, "almenys, una ferida greu per arma blanca al pit".