El síndic de greuges diu un "no immens" a un curs escolar que no sigui totalment presencial

Poc abans que el Govern comencés a detallar aquest dilluns en quines condicions arrencarà aquest setembre el curs escolar, marcat pel risc de rebrots de covid-19, el síndic de greuges ha exigit que el retorn a les aules sigui presencial per a tots els alumnes. Rafael Ribó, que ha presentat en comissió parlamentària el seu informe del 2019, ha volgut expressar un "no immens i categòric a no fer l'escola presencial". "Cal garantir un tracte igualitari a tots els nois i noies a les escoles", ha argumentat.

Ribó, que ha demanat "mitjans" per garantir la "igualtat d'oportunitats al sistema escolar", ha aprofitat per demanar que es desenvolupi el pacte contra la segregació escolar, que va aplegar la "majoria" dels agents del món de l'educació", ha destacat. "Malgrat el parèntesi del covid-19, cal que sigui desenvolupat per combatre el defecte principal del sector educatiu: un quaranta i escaig per cent de segregació escolar", ha dit.

En l'informe del síndic del 2019, que al febrer ja va ser presentat en roda de premsa al Parlament –i que pròximament haurà de passar pel ple de la cambra–, destaca que el 32% de les actuacions de la institució tenen a veure amb "drets socials". Ribó ha destacat en aquest sentit la continuada erosió del dret a l'habitatge i la "falta de resposta suficient" per part de les administracions. Al seu parer, falta parc d'habitatge social i polítiques a "mitjà i llarg termini" que fugin de les improvisacions. Tal com es reclama a l'informe, de fet, ha insistit en la necessitat d'un "gran pacte social" per fer front a l'emergència habitacional.

En l'àmbit dels serveis socials, el síndic també ha denunciat els "retards" en la tramitació de la renda garantida o la interpretació "massa agressiva" dels requisits per rebre-la. I no s'ha estat de subratllar que algunes de les "anomalies" que ja es van detectar el 2019 a les residències de gent gran han sigut la "base" del que ha passat en aquests centres durant el pic de la pandèmia.

Ribó ha acabat reiterant la necessitat d'analitzar amb "molta cura" tot el que va passar al voltant de la sentència contra els presos polítics al Tribunal Suprem, "també la resposta ciutadana i l'actuació dels efectius policials", ha dit. En el torn de rèplica dels grups, Cs s'ha referit a la resposta a la sentència com una "setmana tràgica" als carrers de Barcelona i ha retret al síndic la seva "visió partidista" i la voluntat d'"apuntalar els partits del Govern". Ribó, que té el mandat caducat des del febrer i està sent investigat en el marc de la trama del 3%, ha volgut acabar reivindicant la "professionalitat" i "vocació" de tota la gent que treballa en la institució que presideix.