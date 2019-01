La grip a Catalunya ja arriba a nivells d'epidèmia

Era qüestió de dies. Després de l'ascens en l'activitat gripal de les últimes setmanes, ara ja ha superat per primer cop el nivell d'epidèmia. La taxa d'activitat gripal se situa ja en els 119,59 casos per 100.000 habitants, per damunt del llindar epidèmic d’aquesta temporada, establert en 110,7 casos.

Segons el model predictiu que s'ha elaborat, l’activitat gripal presentarà un nivell epidèmic baix-moderat, però creixerà cap a un nivell moderat amb pics de nivell elevat en algunes regions de la demarcació de Lleida i Tarragona.



Segons les dades analitzades pel programa PIDIRAC, durant la segona setmana de l’any la taxa d’incidència de síndrome gripal ha sigut més alta en els menors de 5 anys (367,65 casos per 100.000 habitants). La resta de grups d’edat també mostren un increment respecte a la setmana anterior, excepte en el grup de 5-14 anys, que es manté estable. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 7 al 13 de gener s’han registrat 18 ingressos als hospitals de la xarxa sentinella, i des de l’inici de la temporada (al principi d’octubre) n'hi ha hagut 129. El 72,7% dels casos no estaven vacunats.

Activitat als hospitals

Durant la setmana del 7 al 13 de gener del 2019 els professionals sanitaris dels hospitals han atès 69.651 urgències, 8.107 de les quals han requerit ingrés hospitalari (11,64% del total). Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han disminuït un 1,20%, i els ingressos hospitalaris han augmentat un 0,04%. En comparació amb la mateixa setmana de l’any 2018, l’activitat urgent ha augmentat un 1,97% i el nombre d’ingressos ha disminuït un 0,81%.



Del total de les urgències ateses als hospitals, el 80,84% són pacients adults (56.309), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (13.322). En relació amb la setmana anterior ha augmentat un 0,42% la proporció de pacients pediàtrics.

El sindicat CCOO de Catalunya ha advertit de nous col·lapses a urgències dels hospitals i centres d'atenció primàries de Catalunya arran de l'arribada de l'epidèmia de grip. El sindicat qualifica de "problema cíclic" l'aglomeració de pacients als passadissos.

El departament de Salut al·lega que l'activitat és "l'habitual" en aquesta època de l'any.