Cinc guàrdies civils justifiquen les càrregues policials de la Ràpita l'1-O per la resistència activa dels ciutadans

Els cinc agents de la Guàrdia Civil que han declarat aquest matí per videoconferència davant del jutjat d’instrucció número 4 d’Amposta per les càrregues policials de l’1 d’octubre a Sant Carles de la Ràpita han justificat la seva actuació per la resistència “activa” que es van trobar per part dels ciutadans i ciutadanes que aquell dia anaven a votar al pavelló municipal sobre la independència de Catalunya. “Han declarat que ho van fer per protegir-se ells i per protegir la policia judicial que havia de requisar les urnes d’acord amb l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”, ha explicat Josep Canicio, un dels quatre advocats que representen gratuïtament una seixantena de veïns i veïnes de Sant Carles de la Ràpita que han presentat denúncia i que s’han personat com a acusació particular en aquest cas.

Els guàrdies civils han pogut ser identificats gràcies a les imatges dels mitjans de comunicació i de particulars que es van poder enregistrar durant la dura càrrega policial en la qual hi va haver un centenar de ferits de diversa consideració. Han declarat com a investigats en el cas i s’han acollit al dret de només respondre a les preguntes del seu advocat i de la jutge. “Era previsible que responguessin com ho han fet”, ha assenyalat Canicio, que ha precisat que probablement hi haurà més declaracions d’agents que van participar en les càrregues i que també han pogut ser identificats a través de les imatges captades aquell dia. De fet, aquestes imatges tindran un pes important si la instrucció prospera i s’acaba celebrant judici. Paral·lelament, des de l’acusació particular s’està requerint informació sobre aquell dia per saber qui va ser el comandament que va efectuar les ordres i quines van ser aquestes ordres.

Tot i que els agents han declarat per videoconferència des de Valdemoro, una vintena de persones convocades pel Comitè de Defensa de la República de Sant Carles de la Ràpita s’han manifestat a les portes del jutjat d’Amposta amb pancartes on es podien llegir consignes com “Ni oblit, ni perdó” o “Som República”.