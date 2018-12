La policia manté el dispositiu especial de vigilància a Barcelona per l'amenaça terrorista

Els dispositiu especial de vigilància que va començar dilluns al centre de Barcelona per una nova amenaça terrorista es manté vigent aquest dimecres. Fins a tres furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos cotxes i furgonetes de la Guàrdia Urbana custodien els accessos a la Rambla i els carrils laterals, en el punt de confluència amb la plaça de Catalunya. Els ciutadans i els turistes que han sortit a passejar el matí de Sant Esteve també han pogut veure diversos agents uniformats i amb armes llargues, tal com passa des de fa ja tres dies.

Els agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana també continuen escorcollant alguns dels vehicles -ja siguin turismes com furgonetes i en alguns casos fins i tot camions- que accedeixen a la Rambla. Els agents també comproven la documentació dels ocupants i revisen el material en el cas que en transportin. Dilluns, el primer dia que aquest desplegament es va fer clarament notori, a part de les pilones que hi ha permanentment per accedir a la Rambla, a la zona superior del passeig central també s’hi van instal·lar uns cubs de formigó. Fonts dels Mossos van informar que també es va reforçar el patrullatge preventiu tant a la Rambla i com a d'altres àrees amb afluència de gent de la capital catalana. De fet, aquest dispositiu policial s’atribueix no només a l’amenaça terrorista, sinó també al període de festes nadalenques, en què, normalment, ja s’acostuma a reforçar la vigilància.

El dispositiu es va iniciar l'endemà que es fes pública una nova amenaça terrorista. El dia 24, la policia ja va qualificar l'alerta de “credibilitat mitjana” i va confirmar que l’avís havia arribat al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), l’òrgan estatal de coordinació antiterrorista. Aquesta nova alerta demana extremar la precaució sobre un home que estaria planejant un atropellament massiu per Nadal a la ciutat.

Segons l'avís policial, es tracta d'un home, natural de Casablanca, que respon a les inicials L.B. i que és conductor d’autobús. El sospitós tindria tots els permisos de conduir i, per tant, podria utilitzar “autobusos, autocars o minibusos per fer accions”. Les instruccions internes dirigides als agents són interceptar l’home, que tindria “la intenció d’intentar cometre una acció terrorista el dia 25 de desembre”, segons la nota sobre l’avís.

Importància relativa

Malgrat tot, el mateix dilluns el conseller d’Interior, Miquel Buch, va relativitzar l’amenaça terrorista. En una entrevista a El món a RAC1, Buch va assegurar que cal “extremar la seguretat”, però li va donar “la importància de totes les amenaces”. “Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana estan treballant en aquesta amenaça i totes les que tenim”, va garantir el conseller, que va puntualitzar que aquest cas és “una mica diferent” a causa del tuit que va fer el departament d’Estat dels Estats Units en què recomanava als seus ciutadans evitar el centre de la capital catalana, cosa que “li va donar molta publicitat”.

Pel que fa a l’alerta antiterrorista, que ara mateix està en 4 sobre 5, Buch va explicar que es mantindrà en aquest grau, que “ja és molt elevat”. També va fer una crida a “viure normalment” les festes nadalenques tot i les amenaces: “Cometríem un error si comprem la por que volen infligir sobre els europeus”.

Per la seva banda, el regidor de Turisme de la ciutat, Agustí Colom, també va negar el dia 24 que l'amenaça pugui afectar el turisme de Barcelona o fer cancel·lar algunes reserves. “La ciutat fa temps que està en una alerta antiterrorista de 4 sobre 5; per tant, estem en la mateixa situació. És veritat que ara tenim un avís, però els Mossos estan donant un missatge de tranquil·litat”, va dir Colom. “El que pretenen, precisament, els terroristes amb l’amenaça és canviar les nostres pautes”, va afegir.