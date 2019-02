Els guàrdies urbans de Barcelona han d'avisar quan graven algú amb les càmeres personals

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha començat a utilitzar càmeres unipersonals que es pengen al pit dels agents. Com va avançar l'ARA dilluns, es tracta d'una prova pilot amb 12 càmeres de tres marques diferents que es fa a les unitats territorials dels districtes de Ciutat Vella i l'Eixample, així com a la unitat de suport policial (USP), la dels antiavalots. "L'objectiu essencial de les càmeres és avaluar els drets dels ciutadans i dels policies", ha defensat el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens. Els agents que porten els aparells poden decidir si premen el botó per activar-los i la idea és fer-los servir en intervencions que puguin ser conflictives o perilloses. "El criteri de si es grava o no és dels agents", ha explicat l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Ricardo Salas, que ha afegit que els guàrdies urbans han d'avisar quan graven algú amb les càmeres personals.

"Els països que han provat les càmeres han comprovat que es redueixen les queixes contra els agents", ha assegurat Recasens. Quan els guàrdies urbans activen les càmeres personals, els aparells recuperen automàticament els últims 30 segons que havien captat i poden gravar els minuts que faci falta, fins que s'esgota la bateria. Les imatges enregistrades es conserven durant 30 dies i, si no es consideren d'utilitat, s'esborren. Un cop acabada la prova pilot, que preveu que duri fins al juny, s'encarregarà la compra d'unes 50 càmeres que es volen tenir a finals d'any. En funció dels resultats de la prova pilot, l'Ajuntament decidirà si adquireix totes les càmeres de la mateixa marca o si combina diferents models. Quan hi hagi la cinquantena d'aparells, Recasens ha avançat que la previsió és que cada unitat de la Guàrdia Urbana tingui com a mínim una càmera.

El comissionat de Seguretat de Barcelona ha subratllat que la incorporació de les càmeres unipersonals forma part del pla director de la Guàrdia Urbana d'aquest mandat –del govern de Barcelona en Comú– i ho ha desvinculat d'una de les últimes polèmiques del cos, com va ser la mort de la gossa Sota pel tret d'un agent el 18 de desembre.

Dret a accedir a les gravacions

Les imatges gravades i emmagatzemades per les càmeres personals no es poden modificar, esborrar, editar o alterar, segons la Guàrdia Urbana. El cos ha explicat que s'ha dissenyat un sistema de supervisió i que cada cop que s'hagin de tractar les imatges hauran d'intervenir dos agents de categories diferents. Tothom pot demanar l'accés a les gravacions fetes pels dispositius si considera que hi figura, així com reclamar la supressió de les imatges. Les sol·licituds, que s'han de presentar davant l'Ajuntament, es resoldran en un període de 15 dies. La Guàrdia Urbana ha recordat que els aparells ja es fan servir en altres cossos policials, com ara els Mossos d'Esquadra.