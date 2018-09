Com hi ha arribat un catxalot, a Madrid?

Què hi fa un catxalot, a Madrid? Els madrilenys s’han despertat avui amb la imatge insòlita d’aquesta balena varada a la riba del riu Manzanares, al pont de Segovia del districte de La Latina. Al costat, un grup de científics comprovaven l’estat de l’animal, vestits amb monos blancs i mascaretes. L’Ajuntament de Madrid, en un tuit, ha creat encara més incògnites. "En breu donarem tota la informació", ha dit amb un to de suspens.

Esta mañana ha aparecido #UnCachaloteEnMadrid. En breve daremos toda la información. pic.twitter.com/aukGuSvcjZ — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 14 de setembre de 2018

Un cop descobertes les incògnites, resulta que l’acció, lluny de ser el que aparenta, forma part d’una campanya del consistori per denunciar el canvi climàtic. Es tracta de la 'performance' ‘Whale’, una intervenció artística del col·lectiu belga Captain Boomer que simula un cas real d’emergència quan es troba una balena varada. La intenció és conscienciar sobre el canvi climàtic i la degradació dels oceans, així com fer "reflexionar" els ciutadans través de l’art sobre "quin paper juguen en la cura del medi ambient", segons ha explicat en un comunicat el Programa Municipal de Cultura per als 21 districtes de la capital espanyola. El catxalot és una escultura hiperrealista de més de 15 metres i 1.000 kg de pes que replica a escala real un mascle de 18 anys.

Els veïns de la ciutat podran visitar fins diumenge l’activitat, que comptarà amb actors durant tot el cap de setmana per simular les tasques d’uns científics atenent l’animal. De moment, però, les xarxes ja han reaccionat des de primera hora del matí a aquesta insòlita imatge, que s’ha viralitzat ràpidament a Twitter a través del 'hashtag' #UnCachaloteEnMadrid i ha reflectit des de la incredulitat del primer impacte fins a mostres de suport a la iniciativa per crear consciència mediambiental.

Grandísima campaña de concienciación ambiental y sobre el cambio climático que tan peligroso es y tan poco nos damos cuenta #UnCachaloteEnMadrid pic.twitter.com/GedWAht86e — Eduardo Arroyo  (@EduardoArroyo25) 14 de setembre de 2018

Ha tenido que venir #uncachaloteenMadrid para concienciarnos sobre el #CambioClimatico y aún habrá gente que negará este problema pic.twitter.com/VcxDjHa11o — María J. Deza (@Waryen) 14 de setembre de 2018

A París ja van dur a terme aquesta iniciativa fa un any, de la mà del mateix col·lectiu d’artistes. Una balena va aparèixer al riu Sena, en ple centre de la capital francesa, a pocs metres de la catedral de Notre-Dame, amb el mateix objectiu que el de l’acció d’aquest divendres: conscienciar sobre el canvi climàtic.