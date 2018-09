“S’ha d’explicar a l’escola que la regla no ha de fer mal”

Des que l’actriu i escriptora Estel Solé va dir públicament que té endometriosi, ha percebut un canvi en el coneixement de la malaltia. “Ara és una malaltia que comença a sonar”, admet. A ella no l’hi van detectar fins que es va voler quedar embarassada. “Hi ha desconeixença. Anava al ginecòleg cada mig any i ningú no em va detectar la malaltia. I, fins i tot, el primer que me’n va parlar no ho tenia clar. Fins que no vaig anar a un especialista no m’ho van diagnosticar”, explica Solé, que va escriure una novel·la amb l’endometriosi com a teló de fons. És per això que celebra el nou protocol de Salut que ha de servir per millorar-ne el diagnòstic. Destaca la importància del diagnòstic precoç “per evitar intervencions quirúrgiques”, problemes com la “infertilitat” i perquè les afectades puguin planificar la maternitat. “Hi ha dones a qui se’ls detecta als 35 anys i, si ho haguessin sabut abans, potser haurien pres la decisió de ser mares a una altra edat”, afegeix. A part de formar els professionals sanitaris, Solé recorda que també cal fer “formació” a escoles i instituts. “S’ha d’explicar a les adolescents que la regla no ha de fer mal i que, si els causa dolors insuportables, han d’insistir i anar al metge”.