“S’ha notat un cop molt fort, la gent ha caigut i s’han apagat els llums”

Un tren pujava de Barcelona cap a Manresa i l’altra baixava cap a la capital catalana. Per un error greu que encara s’està investigant, els dos circulaven per la mateixa via. I a les 18.20 h van xocar. Encara hi havia llum del dia però la visibilitat era molt dolenta perquè el destí va voler que els dos trens coincidissin a la sortida d’un revolt. Un cop sec i “la gent va sortir disparada”. “S’ha notat un cop molt fort, la gent ha caigut a terra i de seguida s’han apagat els llums de dins del tren”, va explicar per telèfon ahir a l’ARA el Lus, de 27 anys, un dels viatgers que circulava en el tren que pujava cap a Manresa.

“Hem estirat les palanques d’emergències, les portes s’han obert i tothom ha anat baixant a la via. Alguns tenien cops, altres estaven sagnant”, va afegir el Lus, que va baixar del tren amb una contusió, una petita ferida al cap i “un ensurt molt fort”. Quan va ser conscient de tot plegat i va veure com havien quedat els dos trens va entendre que havia tingut molta sort. Entre la resta de viatgers se sentien crits: “Alguns demanaven calma, altres ploraven enmig del caos”, recorda.

Després d’uns 25 minuts llargs i tensos van arribar els serveis d’emergència. Com que la zona era de difícil accés, ho van fer aprofitant un “petit camí” que hi havia. “Han arribat bombers i serveis d’emergències. Als que estaven més greus els han atès allà mateix i a la resta ens han evacuat fins a un descampat de la zona”, explicava el Lus. Al cap d’una estona van arribar autocars fins a aquest punt i van començar a traslladar els viatgers fins a l’estació de Manresa.

Estació convertida en hospital

Paral·lelament, un tercer tren va arribar fins al lloc dels fets i es va omplir amb els ferits per tornar a l’estació de Manresa. “Ha sigut clau poder evacuar les persones amb el tren”, explicava ahir, abatut, un alt càrrec de la companyia ferroviària. Mentre una part dels serveis d’emergència realitzaven les tasques d’evacuació, uns altres van transformar l’estació de Manresa en un hospital improvisat. El tren i els autocars que anaven arribant anaven descarregant tots els evacuats. A l’estació arribaven els familiars dels ferits. Un d’ells era l’Ester. A la tarda havia rebut una trucada de la seva parella que li explicava que el seu tren havia patit un accident. “M’ha explicat que li han posat un braçalet i que té un cop al cap i un altre cop al costat”, va explicar per telèfon a l’ARA. La seva parella li va comunicar que els feien pujar al tren i els traslladaven fins a l’estació de Manresa. Els més greus van ser traslladats directament a l’hospital. Els il·lesos, unes 300 persones, van marxar sense més i les persones ferides van ser ateses pels serveis mèdics. “A dins de l’estació hi ha mossos, policia local, bombers i ambulàncies, i a fora hi som els familiars dels ferits”, va explicar l’Ester. A tots els ferits els van anar marcant amb un braçalet de diferents colors, per tal d’identificar el seu nivell de gravetat. Els més greus en portaven un de color vermell, els menys greus groc i els lleus verd. “La meva parella en té un de verd”, va explicar.

De tant en tant, després de ser analitzats pels metges, els ferits lleus sortien de l’estació i pujaven als cotxes on els esperaven, amb paciència i passant “molt de fred”, els seus familiars. Una d’elles era la Marina, que va rebre l’alta poc abans de les onze. Estava en bon estat. Ella, amb una altra acompanyant, anava dins del tren que venia de Barcelona. Com el Lus, quan van veure com havien quedat els dos trens van comprendre la gravetat de l’accident. “M’he adonat que hi podia haver molts morts”.