El 30% dels nous habitatges de Sant Cugat del Vallès seran protegits

El ple municipal de Sant Cugat del Vallès ha donat llum verda a una modificació urbanística del Pla General Metropolità (PGM) impulsada per l'executiu local que permetrà que el 30% dels nous habitatges que es construeixin a la ciutat siguin socials. La proposta, que ha tirat endavant amb els vots a favor del PDECat, el PSC i els dos regidors no adscrits i les abstencions de la resta de grups, també declara la població com a zona de tempteig i retracte. D'aquesta manera, quan un constructor vulgui impulsar una nova promoció al municipi, haurà de reservar el 30% del total del projecte a habitatge públic. En cas que s'hi oposi, el govern local podrà exercir el seu dret de tempteig i retracte i executar l'obra ell mateix. Inicialment, el consistori té previst destinar-hi una partida d'1,8 milions d'euros.

La nova mesura és similar a la que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona, però amb la diferència que l'executiu local no obligarà els promotors a reservar el 30% a habitatge públic, sinó que els "induirà" obrint la porta a aplicar el seu dret de tempteig i retracte. L'objectiu, segons han explicat els responsables municipals, és "afavorir la construcció d'habitatges protegits". Alhora remarquen que han optat per aquesta fórmula per evitar sentències posteriors en contra de la mesura, ja que el dret a tempteig i retracte és un instrument que "està regulat per les lleis d'urbanisme i de dret a l'habitatge".

En el cas que els promotors privats tirin endavant el 30% dels pisos protegits de noves construccions, els podran fer de venda o de lloguer, però amb les condicions de preu i la llista d'usuaris de Promusa. Si l'encarregat d'executar l'edifici és l'Ajuntament, seran sempre habitatges de lloguer.

La modificació també contempla la compra de blocs d'habitatges que estiguin a punt de ser adquirits per un únic propietari o un fons d'inversió voltor. A més, el govern local preveu que amb el desenvolupament de nous barris, com Can Fontanals i Can Mates Oest, la reserva a habitatge públic protegit arribi fins al 50%.

La notícia de Sant Cugat ha arribat just el mateix dia que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha admès un augment de peticions per esquivar la norma del 30% en habitatge, malgrat que ha puntualitzat que això no vol dir que aquestes peticions s'acabin convertint en llicències efectives. Aquest estiu, amb la voluntat d'avançar-se a aquesta norma, s'han disparat les peticions de certificats d'obres de nous habitatges. Segons ha explicat aquest matí la tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona Janet Sanz, entre els mesos de juny i setembre els constructors i els promotors han demanat gairebé 600 certificats, mentre que en el mateix període de l'any passat se'n van demanar uns 200.