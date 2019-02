La carn 'halal' no es podrà etiquetar com a producte ecològic a la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha decidit que els productes procedents d'animals sacrificats sense estaborniment previ, com la carn 'halal', no es podran etiquetar com a productes ecològics a la Unió Europea.

En la seva sentència, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha considerat que la tècnica de "degollar amb precisió un animal", una pràctica tradicional musulmana, no permet "reduir al mínim" el seu patiment. Per tant, el TJUE ha conclòs que el menjar 'halal' no compleix amb els requisits d'alt nivell de protecció del benestar animal que exigeix l'etiquetatge ecològic, segons la normativa de la UE.

Així, el TJUE dona la raó a una associació animalista francesa que reclamava prohibir l'etiqueta "agricultura ecològica" en els envasos i la publicitat de la carn amb certificació 'halal'.