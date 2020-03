Néixer durant el coronavirus: "Hauria de ser el dia més feliç de la nostra vida i no el podem compartir amb ningú"

El Max va néixer el divendres 13 de març. Va pesar gairebé 4 quilos. Mentre la seva mare, la Montse, el tenia en braços, els avis i els germans, que havien pogut entrar a l'Hospital Quirón de Barcelona perquè encara no hi havia les restriccions de confinament actuals, s'havien de mirar el nadó des d'una punta de l'habitació. "No hi va haver abraçades, ens miraven cautelosos a distància, sense mostres d'afecte, tot molt fred, no podien agafar el bebè", explica el pare, el Javi. Una manera poc habitual d'estrenar-se en la paternitat. "Hauria de ser el dia més feliç de la nostra vida i no el podem compartir amb ningú", resumeix la mare.

Dilluns els van enviar a casa. Aquesta vegada sols. Sense visites. Sense ningú per donar un cop de mà. "La Montse no té el suport de la mare i la sogra, se sent sola", diu el Javi, que, això sí, s'agafa, de moment, al bon comportament del Max: "Per sort es porta bé, ens deixa respirar bastant". Els avis s'han ofert a ajudar per portar la compra a casa i deixar-la al replà, però de moment se'n surten sols. Tot i que els pediatres els van dir que els nadons no són població de risc, però sí grans transmissors, el Javi extrema les precaucions quan surt a fora: guants, mascareta i ho desinfecta tot amb alcohol un cop arriba a casa. Perquè, de moment, temps en té: "No he pogut fer els tràmits, el Max no té targeta sanitària, ni he pogut solucionar la paperassa del Registre Civil".

Hospitals que fan por

L'endemà de la Montse va tenir el seu tercer fill la Maria. Des del gener estava en absolut repòs, fent el seu particular confinament des de fa setmanes, i això va fer que els metges, per evitar riscos, li aconsellessin accelerar el part al més aviat possible. "Amb tot el que ens ve a sobre, si veiem la mínima oportunitat d’accelerar, ho farem", li van dir. Com que no té família a prop, es va plantejar anar sola a l'hospital de Mollet per tenir l'Eloi, però finalment van aconseguir que els seus dos fills grans es quedessin a casa d'uns amics i el marit va assistir al part. Al cap d'unes hores, però, ell va tornar a casa i la Maria es va passar gairebé 48 hores sola a l'hospital.

La seva no era una situació anòmala. "L'hospital feia por, no hi havia ningú, només metges, infermeria i personal de neteja. Acompanyants no n’hi havia". Això sí, urgències col·lapsades. Un cop va poder anar-se'n cap a casa, tampoc ha pogut presentar l'Eloi en societat. "Tothom l’ha vist en fotos i vídeos, m’he descarregat 50 aplicacions per fer-ho. No tenim contacte amb ningú. Això sí, hem rebut algun regalet que ens han deixat a la porta de casa", explica.

Des que va marxar de l'hospital, tot el seguiment s'ha fet telefònic, fins divendres, que va anar a pesar l'Eloi al CAP de Sant Feliu. Amb els nous protocols establerts, no hi havia cap més usuari: els van donar una hora de visita quan no hi havia ningú més per poder minimitzar riscos. Una mesura pensant en la salut del nen, ja que durant el primer més de vida s'han d'extremar precaucions. A la Maria li van dir que si detectava símptomes del Covid-19 en el nen durant el primer mes, l'Eloi hauria d'ingressar. Passat aquest termini, ja no faria falta.

Una altra Maria va viure la mateixa situació que les altres dues mares aquest últim divendres. Sortia de comptes aquest cap de setmana però el Roc es va avançar i va néixer a la Clínica Corachán de Barcelona. "Fa respecte, però estic bastant tranquil·la, tancats a casa, confinadíssima", explicava la Maria just abans de parir. A la clínica ja la van advertir que no canviaven els protocols, però, això sí, "zero visites", només ella i la seva parella. A l'hora del part, però, va haver de ser per cesària i la seva parella, l'Edu, va haver-se de quedar fora. "Això sí que ha sigut pel coronavirus", lamentava la Maria unes hores després de tenir el Roc en braços per primera vegada. Tampoc hi va ser la família. "Quan m'ho van dir em va agafar plorera, perquè em fa pena que no puguem veure la família", deia.

Les mares poden estar tranquil·les

Des dels hospitals tranquil·litzen les futures mares. "Les embarassades, els fetus i els nadons no són vulnerables, tenen poca afectació", ja que l'experiència "de Milà i Madrid", que van una setmana "abans en la corba" ha permès tenir molta informació, explica el cap de medicina maternofetal del Clínic, Francesc Figueras. El que sí que fan els hospitals és desprogramar la majoria de visites, només les indispensables, i fer la majoria del seguiment a través del telèfon, una mesura que també ha de servir per no posar en risc els professionals sanitaris: "Si caiem nosaltres, cau el sistema". Figueras assegura que s'han trobat que moltes mares "s'inhibeixen d'acudir a l'hospital" perquè "saben que el servei està saturat, hi ha conscienciació" i a la vegada tenen "por al contagi".

Els responsables mèdics asseguren que cal extremar les mesures sanitàries i d'higiene davant del Covid-19, però que si es fa bé es pot donar pit al nounat sense problemes. "Amb un nadó no pots mantenir la distància social de metre i mig, per això has de maximitzar la higiene, rentar-te bé la superfície que toca el nadó i les mans", diu l'especialista.