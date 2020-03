10 històries d'un confinament

Més de 60.000 persones estan confinades a Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena per aturar el brot de coronavirus, que a la conca d'Òdena ha causat tres morts, 49 positius i més de 250 aïllats. L'ARA s'ha posat en contacte amb alguns anoiencs perquè expliquin com viuen el confinament en aquests quatre municipis.

Laura, viu a Vilanova del Camí

"Hem fet una llista de pel·lícules que teníem pendents de veure"

"Aquest matí he anat a treballar a Igualada i érem menys de la meitat, perquè molta gent viu fora de la zona de confinament. Ens han avisat que hi haurà mesures a nivell laboral a causa d'aquesta situació, perquè hem tingut moltes anul·lacions. Estem preocupats, però ens hem d'adaptar al que hi hagi. Aquí a casa ens hem plantejat sortir el mínim possible i només per necessitat: comprar menjar i passejar el gos, però al bosc. Hem fet una llista de pel·lícules que teníem pendents de veure i tenim tants llibres que no ens els acabarem. Hem de ser conscients que la nostra acció pot empitjorar o millorar la situació general. Estem tranquils: tot anirà bé si tothom fa l'esforç."

Laura, viu a Vilanova del Camí

Coral Vázquez, regidora a l'Ajuntament de Montbui

"No puc estar a casa: hem de ser al peu del carrer"

"Soc responsable d'educació, serveis socials i salut pública de Montbui, així que hem anat prenent decisions aquests dies, com el tancament d'escoles, serveis mínims i reorganització del personal. Ara aniré a una reunió amb tots els responsables de serveis socials de la conca d'Òdena. El confinament no em deixa estar massa temps a casa tancada. Hem de ser al peu del carrer, per donar solucions a totes les problemàtiques que se'ns plantegen en aquesta situació excepcional. Hem de prioritzar la seguretat de tota la població com a responsables públics."

Coral Vazquez, regidora a Montbui

Ramon, viu a Igualada

"Hi ha una mena d'empatia que em recorda al Camí de Sant Jaume"

"La gent està tranquil·la a les botigues i guarda els torns. Trobo una mena de bon rotllo, hi ha una mena d'empatia que em recorda al Camí de Sant Jaume. Ens somriem, ens tractem bé. Penso que d'una cosa tan nefasta n'ha de sortir alguna cosa bona segur."

Ramon

Pol, viu a Igualada

"Em dedicaré a avançar feina, mirar sèries i fer coses de casa"

"Ho vivim amb incertesa, perquè hem d'estar a casa, però amb 14 dies per davant et surt el dubte de si pots quedar amb els amics, per exemple. Soc mestre, així que em dedicaré a avançar feina de l'escola i de l'handbol per ja tenir-ho fet, i també miraré sèries i faré coses de casa."

Pol, Igualada

Maria Sayavera, alcaldessa d'Òdena

"Calma i prudència"

"Aquestes primeres hores les vivim amb calma i prudència. Intentem limitar els desplaçaments i no oblidar cap mesura preventiva per reduir els contagis. La situació és excepcional, és molt diferent de gestionar des de la posició que ocupo, però vull enviar un missatge de tranquil·litat a tothom."

Maria Sayavera, alcaldessa d'Òdena

Pau, viu a Igualada

"És difícil allunyar-se dels teus perquè són un col·lectiu de risc"

"Laboralment ens ha afectat relativament. Hi ha dues persones confinades, que farem teletreball, i dues que no, que poden cobrir la feina fora de la ciutat. A casa intentarem no compartir gaire cosa i tenim menjar per passar uns dies. Fins ara la gent deia de fer una cervesa als vespres, però des de dijous la gent ja no fa res. Ara a passar 15 dies així. El 20 de març és el meu aniversari, en faré 30, i estaré tancat a casa. És difícil allunyar-se dels teus i no tenir-hi contacte perquè són un col·lectiu de risc."

Rosa, directora de l'Escola Dolors Martí d'Igualada

"Estem buscant de fer virtualment l'avaluació que teníem pendent"

"Ens hem trobat amb l'equip directiu per fer un balanç del que queda pendent i podem anar avançant aquests dies. Anul·larem les sortides que teníem, estem buscant de fer virtualment l'avaluació que teníem pendent, planificant noves instruccions als mestres perquè quan tornem a l'escola puguem imprimir els informes que havíem d'enviar a les famílies. Hi ha famílies que ens demanen què poden fer els seus fills a casa. Tenim tots els telèfons al grup de WhatsApp, així que farem arribar a les famílies les instruccions que rebem del departament."

Rosa, directora de l'escola Dolors Martí

Matilde, viu a Igualada

"Em genera incertesa estar 15 dies sense veure la meva mare, que té Alzheimer"

"Tota situació incerta comporta angoixa, i el fet d'estar confinat augmenta les pors. Tinc una mare en estat d'Alzheimer molt avançat i anava cada dia a veure-la a la residència. Em genera incertesa estar 15 dies sense veure-la. Hem d'estar tranquils i confiats. Això passarà i tot anirà bé."

Matilde

Pia Prat, directora de 'La Veu de l'Anoia'

"En 37 anys de la història del diari mai havíem parat màquines"

"En 37 anys de la història del diari mai havíem parat màquines. Dijous a les 23 h tancàvem edició i no vam poder reaccionar amb la distribució. Crec que ens en sortirem i als poblets podrem fer arribar el diari. A Igualada hi ha la ciutat deserta. Hi ha molta preocupació. Tenim la població molt espantada. És una situació que sembla de pel·lícula de fi del món. Confio que tot anirà bé."

Pia Prat, la Veu de l'Anoia

Aitor Centelles, treballa a Ràdio Igualada

"L'emissora local intenta arribar a tot arreu amb els mitjans que tenim"

"Soc de Vilanova del Camí i per sort tinc tota la família a l'interior de la zona, on el moviment és fluid i normal. La meva dona, que treballa en un centre docent, és a casa i jo treballo amb relativa normalitat. Hi ha menys ritme, i com a emissora local intentem arribar a tot arreu amb els mitjans que tenim."