Demanen 8 anys de presó per a un home que va atacar dones amb un cúter a Barcelona

La Fiscalia demana 8 anys de presó per a un home que va atacar dones amb un cúter a Barcelona "amb l'única finalitat de deteriorar la integritat física de dones". Els fets van passar fa mig any, el 5 de maig, quan va agredir dues dones que passejaven pel carrer. En el primer assalt hi va intervenir un ciutadà que va evitar que l'home pogués fer mal però en el segon va causar un tall a la cara de la víctima. El servei especialitzat en delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona atribueix les accions a la misogínia del presumpte autor i diu que "el menyspreu que l'acusat sent cap a les dones, pel fet de ser-ho, va desencadenar" els atacs, "mogut pel desig de deixar patent el seu sentiment de superioritat davant d'elles i demostrar que, pel seu gènere, les considerava inferiors".

L'home, que està en presó preventiva des que va cometre les agressions, es va abalançar el 5 de maig, cinc minuts abans de les tres de la tarda, sobre una dona que anava amb un cotxet al carrer Brossa de Barcelona, al districte de Sant Andreu. Li va intentar clavar un cúter al cap però un ciutadà, quan ho va veure, el va empènyer i el va separar de la dona. L'home es va afanyar a sortir de lloc i va continuar pel carrer Pintor Alsamora fins que va arribar al passeig Andreu Nin. Allà va trobar una altra dona que mirava distreta el mòbil. Després de dir-li "Filla de puta", la va atacar dos cops amb el cúter: en la primera acció li va tallar el fil de la mascareta i en la segona li va provocar un tall des de l'ull fins a l'orella a la galta dreta. Tot seguit va fugir.

La víctima, que en el moment de l'assalt tenia 18 anys i estudiava art dramàtic, va patir una ferida incisa de 10 centímetres i una lesió del nervi facial que també va afectar una artèria. Li van haver de fer una intervenció quirúrgica, va estar un dia hospitalitzada i va necessitar 14 dies més de cura; un període en què va estar incapacitada per fer la seva vida habitual. Com a seqüeles, ara pateix una paràlisi a la mobilitat de la cella dreta i una asimetria a l'hora d'arrufar el front, així com una afectació a la sensibilitat que li impedeix moure la part dreta del front i aixecar la cella. També li ha quedat una cicatriu de 10 centímetres de llarg.

"Actituds despòtiques"

Pel que fa al presumpte autor, la Fiscalia explica que l'home –major d'edat, sense antecedents penals, originari del Marroc i en situació irregular a Espanya– "ja havia mostrat actituds despòtiques i maneres desconsiderades". Segons el ministeri públic, també havia exercit la seva violència masclista amb les treballadores dels albergs municipals i centres d'acollida per on havia passat, "i havia arribat, en ocasions, a reaccionar amb violència quan elles no satisfeien les seves exigències". L'home guardava els objectes personals en un cotxe d'un aparcament al carrer Pintor Alsamora, on es van trobar diverses fulles de cúter del mateix tipus que va fer servir en les agressions.

Els 8 anys de presó que demana la Fiscalia són per un intent d'un delicte de lesions –pel qual estableix dos anys de presó– juntament amb un delicte de lesions amb deformitat i l'ús d'instrument perillós –pel qual reclama sis anys de presó–. El ministeri públic també vol que tingui la prohibició d'acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima, el seu domicili, la seva feina o qualsevol lloc que freqüenti i que tampoc s'hi pugui comunicar durant un període de 10 anys. La Fiscalia exigeix el compliment de tota la pena a la presó i planteja l'expulsió si abans se'l qualifica de pres de tercer grau o obté la llibertat condicional. També demana que indemnitzi amb més de 40.000 euros la víctima.