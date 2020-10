Un home desapareix durant tres dies i el troben mort en un lavabo de la Vall d'Hebron

L'última vegada que se l'havia vist era a la zona de la Vall d'Hebron. Anava vestit amb uns pantalons de pinça, camisa i jaqueta de quadres petits de llana. És la descripció que es donava del Manuel, juntament amb la seva alçada, el pes i el color d'ulls i cabells, quan se'l buscava. L'home, que tenia 89 anys, va anar dimecres de la setmana passada a aquest hospital de Barcelona a fer-se una analítica i no va tornar a casa. Divendres el van trobar mort en un lavabo de la Vall d'Hebron. I no el van localitzar per casualitat o durant les tasques de neteja de les instal·lacions, sinó que van ser els Mossos d'Esquadra els que van arribar a la conclusió que l'home no havia sortit de l'hospital.

Tot fa pensar que el Manuel va estar durant tres dies al lavabo sense que ningú se n'adonés. La família de la víctima va denunciar-ne la desaparició el mateix dimecres després que no hagués tornat de la Vall d'Hebron, on havia anat a fer-se una anàlisi de sang rutinària. Els Mossos van començar a investigar el cas i, com que sabien que tenia una visita a l'hospital, van decidir revisar les càmeres de seguretat del recinte. Així van poder comprovar que, segons les càmeres, l'home havia entrat al centre però no n'havia sortit. Va ser llavors quan els responsables de la Vall d'Hebron van rebre l'alerta de la policia que una persona que buscaven podia ser a les seves instal·lacions.

"Ens van avisar divendres de la desaparició i divendres es va trobar la persona morta. Era un pacient ambulatori, que no estava ingressat", ha explicat un portaveu del centre a Efe. L'home era en un dels lavabos públics de la Vall d'Hebron i el van localitzar uns agents dels Mossos que el buscaven, segons fonts del cos consultades per l'ARA. La víctima no tenia indicis de criminalitat. "La comissió de seguretat de l'hospital està revisant el protocol per saber exactament com s'ha produït aquesta situació. Així evitarem, a més, que es pugui repetir un cas similar en el futur", ha afegit el portaveu del centre. L'hospital també s'ha posat en contacte amb la família del Manuel per expressar el condol i explicar "els avenços en la revisió del protocol".

La hipòtesi que de moment es considera més probable és que l'home hagués tingut una indisposició dimecres de la setmana passada quan era a la Vall d'Hebron. Es pensa que hauria entrat al lavabo i que allà hauria mort per causes que no han transcendit. Lògicament, també es dona per fet que ningú es va adonar de la presència del Manuel a l'interior del bany fins que el van trobar divendres.